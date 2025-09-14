El secretario de Estado de EE.UU. se reúne con Netanyahu y desata polémica en Jerusalén Este

Jerusalén, (EFE). El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este domingo una visita oficial de dos días a Israel en plena ofensiva militar en Gaza, que ha dejado casi 65.000 muertos según las autoridades gazatíes. Su llegada a Tel Aviv marca un viaje cargado de tensiones diplomáticas y repercusiones regionales.

La agenda oficial de Rubio arrancó con un acto simbólico junto al primer ministro Benjamín Netanyahu en el Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Sin embargo, la controversia estalló por su participación en la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, en el ocupado Jerusalén Este.

Polémica en Jerusalén Este

La ONG israelí Peace Now denunció que la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense en el acto equivale a un “reconocimiento de la soberanía israelí” sobre una de las zonas más sensibles de la cuenca sagrada de Jerusalén. El túnel de 600 metros atraviesa viviendas palestinas, pasa bajo las murallas de la Ciudad Vieja y conecta con los cimientos del Muro de las Lamentaciones, a pocos metros de la Mezquita de Al Aqsa.

Guerra en Gaza y tensiones internacionales

La visita se produce en el marco de la campaña israelí para ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a su población, que sufre hambruna por el bloqueo de alimentos. Además, ocurre a pocos días de que la Asamblea General de la ONU debata el reconocimiento del Estado palestino, respaldado por países como Francia, Reino Unido y Canadá, pero rechazado por Estados Unidos.

Paralelamente, el ministro israelí Bezalel Smotrich ha presentado un plan para anunciar la soberanía sobre Cisjordania, lo que profundiza la crisis política y humanitaria en la región.

Relación con Estados Unidos

La llegada de Rubio se da en un contexto de fricciones con la Administración de Donald Trump, tras el reciente ataque israelí en Catar contra una delegación de Hamás que negociaba la liberación de rehenes. El ataque, que mató al hijo de un dirigente del grupo y a otros cuatro miembros, no contó con el visto bueno de Washington, según reconoció Netanyahu en un comunicado.

Rubio, antes de su viaje, admitió que el incidente “no cambiará la relación estratégica con Israel”, aunque subrayó que será necesario abordar su impacto en los esfuerzos de tregua en Gaza.

