Luis Abinader: “tengo amigos, pero no cómplices”

Gobierno reafirma lucha contra la impunidad tras irregularidades en SeNaSa

Santo Domingo. – El presidente de la República reiteró este domingo su compromiso de enfrentar la impunidad y la corrupción, al revelar que remitió un informe con supuestas irregularidades en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS SeNaSa) directamente a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

El mandatario señaló que esta acción constituye una advertencia a los funcionarios de su gobierno, a quienes exhortó a no equivocarse en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.

“Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, remití el informe que revela irregularidades en SeNaSa directamente a la procuradora Yeni Berenice, como advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen”, expresó el jefe de Estado a través de sus redes sociales.

El gobernante enfatizó que mantiene estrechas relaciones personales y políticas con distintos sectores, pero que ello no compromete su determinación de actuar con transparencia.

“Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, puntualizó.

Contexto de la denuncia

La declaración se produce en medio de un creciente debate público sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos y las contrataciones en el sector salud. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó recientemente que las contrataciones entre las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se rigen por la Ley 87-01 de Seguridad Social y no por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, salvo en los casos de empresas que no cuentan con habilitación de la Sisalril.

En ese sentido, el presidente insistió en que en su administración no habrá tolerancia frente a prácticas irregulares, reforzando el mensaje de que las instituciones deben actuar con estricto apego a la ley.

Lucha anticorrupción como eje de gobierno

La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas del actual gobierno, que desde su inicio ha impulsado investigaciones y ha mostrado respaldo a la labor del Ministerio Público. El envío del informe a la procuradora Reynoso representa, según el mandatario, un acto de coherencia y determinación política.

“Mi compromiso con el país es claro: no habrá espacio para la impunidad. Quien viole la ley deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, reiteró.

 

