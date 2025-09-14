Primer aniversario de vida al frente de la Iglesia con actos públicos y muestras de afecto

Ciudad del Vaticano, (EFE). El papa León XIV cumple este domingo 70 años y lo hace por primera vez como pontífice, tras su elección el pasado 8 de mayo. La jornada incluye actos públicos, mensajes de felicitación y expresiones de cariño de los fieles en todo el mundo.

León XIV se ha convertido en el papa más joven en más de tres décadas, desde que Juan Pablo II alcanzara esa edad en 1990. Nacido en Chicago en 1955, de raíces francesas, italianas y españolas, el pontífice también posee la nacionalidad peruana por sus largos años de misión en la diócesis de Chiclayo.

Un cumpleaños con música y oración

La noche previa, miles de personas lo felicitaron durante un concierto en la Plaza de San Pedro, en el que participaron Karol K, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli. También los niños del hospital Bambino Gesú le enviaron dibujos con banderas de la paz, reflejando uno de los ejes de su pontificado.

En su agenda de este domingo destaca el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, y por la tarde, una ceremonia en la basílica de San Pablo Extramuros para conmemorar a los mártires del siglo XXI.

Biografía y mensajes de felicitación

Durante la jornada se publicarán extractos de su primera entrevista, recogida en la biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú. El libro repasa su vida en América Latina, su misión pastoral y su estilo cercano con los fieles.

Entre los primeros mensajes recibidos están los de la Conferencia Episcopal Italiana y del cardenal Baldassare Reina, vicario de Roma, quien escribió: “Le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

Un papa en construcción

Cuatro meses después de su elección, León XIV continúa adaptándose al hábito blanco y mostrando un estilo renovador. La Santa Sede ha lanzado documentales en YouTube sobre su vida en Perú y su infancia en Chicago, acercando al pontífice a millones de personas.

Además, ya prepara sus primeros viajes internacionales, retomando la agenda prevista por Francisco con una visita a Turquía por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea. También se encuentra trabajando en su primera publicación papal.

Notas relacionadas

Más información y noticias sobre el Vaticano en www.elperiodico.com.do.