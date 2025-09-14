Exigen justicia tras la muerte de cinco sospechosos en un operativo policial

Santiago de los Caballeros. Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios denunciaron este domingo las presuntas ejecuciones extrajudiciales de cinco hombres abatidos por la Policía Nacional en diferentes operativos, en hechos que han causado conmoción en la sociedad dominicana.

De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos, al menos dos de las víctimas no estaban armadas ni opusieron resistencia. Sin embargo, el reporte oficial sostiene que se trató de “intercambios de disparos”. La contradicción ha generado un intenso debate público y nuevas demandas de transparencia en los procesos policiales.

Exigen investigación independiente

Colectivos civiles y abogados defensores insisten en la necesidad de una investigación independiente. “Estamos ante un patrón de violencia institucional que viola el debido proceso y la Constitución”, afirmó un portavoz del Comité de Derechos Humanos.

En lo que va de año, se registran más de 150 muertes en circunstancias similares, casi el doble de las reportadas en 2024, según datos preliminares de observatorios sociales.

Preocupación internacional

La creciente lista de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza podría atraer la atención de organismos internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido anteriormente sobre el riesgo de que la violencia institucional se normalice en el país.

