Noticias

Edeeste y Pgase detectan fraude eléctrico millonario en fábrica de lácteos en La Altagracia

Por: Redacción

Fecha:

Noticias

La intervención reveló manipulación en el sistema de medición con pérdidas superiores a RD$2.2 millones anuales

Santo Domingo, (EFE).– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) intervinieron una fábrica de productos lácteos en la carretera Villa Hortensia-El Seibo, en Hato de Mana, provincia de La Altagracia, donde se detectaron “graves irregularidades” en el consumo eléctrico que ocasionaban pérdidas millonarias para el sistema.

Durante la inspección, en la que también participó la Superintendencia de Electricidad (SIE), se comprobó una manipulación intencional del sistema de medición para ocultar el consumo real de energía, informó la empresa distribuidora en una nota de prensa.

Pérdidas millonarias

El equipo técnico determinó que la energía no facturada ascendía a 231,670 kilovatios, lo que representa un perjuicio económico anual estimado en RD$2,271,863.02.

Según Edeeste, este tipo de conexiones ilegales realizadas por grandes consumidores constituyen no solo un fraude contra la distribuidora, sino también una amenaza al sistema eléctrico nacional, ya que desestabilizan la red y afectan directamente a la población que cumple puntualmente con el pago de su servicio.

Intensificación del plan contra el fraude

Edeeste y Pgase reiteraron que este operativo forma parte de un plan intensivo contra el fraude eléctrico en toda el área de concesión, con especial atención a los sectores industrial y comercial.

Ambas instituciones exhortaron a los usuarios a regularizar sus contratos y a denunciar cualquier anomalía a través de los canales oficiales habilitados por la empresa.

 

Redacción

