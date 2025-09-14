Explica que se amparan en la Ley 87-01 de Seguridad Social, salvo casos de empresas no habilitadas

Santo Domingo, R.D. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que las contrataciones realizadas entre las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no están reguladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sino que se rigen bajo la Ley 87-01 de Seguridad Social.

No obstante, la institución aclaró que cuando las contrataciones involucran empresas no habilitadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), sí entran dentro del marco de aplicación de la Ley 340-06 y, por lo tanto, son competencia de la DGCP.

Resolución contra Farmacard S.R.L.

El organismo recordó que este principio quedó establecido en la resolución RIC-0109-2025, emitida el pasado 15 de agosto, que dejó sin efecto la contratación de la empresa Farmacard S.R.L. por parte de SENASA, al carecer de la acreditación necesaria como prestadora de servicios de salud.

“La contratación debía regirse bajo los lineamientos de la Ley 340-06, pues Farmacard no contaba con la habilitación correspondiente”, explicó la DGCP en una nota de prensa.

Coordinación con órganos de control

El órgano rector aseguró que entregará a la Procuraduría General de la República y a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República toda la información disponible en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, incluyendo un informe de análisis de la contratación anulada.

Compromiso institucional

La DGCP reiteró su compromiso con la correcta aplicación de la Ley 340-06 en los ámbitos de su competencia, garantizando legalidad, transparencia y protección de los derechos ciudadanos. Además, destacó su trabajo conjunto con los órganos reguladores del sector salud para asegurar que los procesos de contratación cumplan con los estándares técnicos y legales vigentes.

