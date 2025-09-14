El expresidente cuestiona que el actual gobierno no haya concluido obras hospitalarias ni mejorado el índice de desarrollo humano

Santo Domingo.– El expresidente Danilo Medina advirtió este domingo que no existen resultados que respalden el discurso del presidente Luis Abinader, quien ha asegurado que dejará un país mejor que el que encontró.

Medina emplazó a la actual gestión a presentar hechos concretos y no lo que calificó como una “imagen ficticia de progreso”.

“Para entregar un país mejor que el que encontró, tiene que construir más obras que las que nosotros construimos, más hospitales, más empleos. Mientras tanto, si lo que quieren es crear un país ficticio, engañando a la gente con discursos y con papeles, van a quedar muy mal”, expresó el exmandatario al término de una asamblea de dirigentes celebrada en el municipio Santo Domingo Oeste, según informó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en una nota de prensa.

Críticas al sector salud y servicios públicos

El exjefe de Estado criticó que el gobierno no haya completado los hospitales iniciados durante sus gestiones, y señaló un supuesto deterioro en instituciones como SeNaSa y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Medina subrayó que la actual administración tampoco ha mostrado avances en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

“Tiene que mejorar el Índice de Desarrollo Humano. Si lo hacen, entonces vamos a decir que tienen razón y los vamos a aplaudir. Si lo que quieren es crear un país ficticio, engañando a la gente con discursos y papeles, van a quedar muy mal”, advirtió.

Llamado a soluciones reales

“El pueblo merece soluciones reales y no promesas vacías, porque cuando el discurso de los gobernantes no se corresponde con las expectativas de la población, hay problemas”, agregó el exmandatario.

La asamblea política reunió a centenares de militantes, dirigentes de las circunscripciones 4 y 5, presidentes de comités intermedios y de base, además de invitados especiales y nuevos juramentados.