28.8 C
Santo Domingo
domingo, septiembre 14, 2025
InicioNoticiasCOE incrementa alertas por lluvias y tormentas eléctricas en RD
Noticias

COE incrementa alertas por lluvias y tormentas eléctricas en RD

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...
Noticias

COE declara alerta verde por aguaceros y tormentas: seis provincias en vigilancia

A la tarde se prevén aguaceros fuertes con tormentas...
Noticias

COE levanta restricción marítima en la Costa Norte tras normalizarse el oleaje

 La medida aplica a todas las embarcaciones y deportes...

Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros en más de 10 provincias

Santo Domingo. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene alertas verdes y amarillas en varias provincias del país, debido a los efectos combinados de una vaguada en altura y la llegada de una onda tropical que impactará gran parte del territorio nacional.

Según el boletín del COE, emitido la noche del sábado 13 de septiembre, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde del domingo, sobre provincias como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia, entre otras.

Provincias bajo alerta

  • Alerta amarilla: Santiago Rodríguez, La Vega y Santiago.
  • Alerta verde: Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, Valverde, San Juan, El Seibo y La Altagracia.

El organismo advirtió que podrían producirse crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas y repentinas en las provincias afectadas.

Recomendaciones del COE

El COE llamó a la población a seguir las siguientes medidas preventivas:

  • Mantenerse en contacto con los organismos de protección civil (Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, bomberos y COE).
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
  • Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.
  • Tomar precauciones quienes residan en zonas vulnerables próximas a ríos y cañadas.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan salvaguardar vidas y propiedades ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en las próximas horas.

Impacto en la población

La combinación de la vaguada y la onda tropical podría generar interrupciones en las actividades cotidianas, así como afectaciones en la agricultura y el tránsito terrestre. Expertos recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las orientaciones de los organismos de emergencia.

Notas relacionadas

Para más información y actualizaciones, visita www.elperiodico.com.do.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Respaldan decisión del Ejecutivo de enviar a Procuraduría informe con irregularidades de Senasa
Artículo siguiente
Marco Rubio inicia visita a Israel en medio de ofensiva en Gaza

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Noticias 0
Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...

Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

Noticias 0
INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de...

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Noticias 0
Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....

¿Qué pasó esta semana?

Gala Benéfica de Estrellas de la Danza Mundial incluye piezas con trajes de Oscar de la Renta

Entretenimiento 0
SANTO DOMINGO.- La XVI Gala Benéfica Estrellas de la...

Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump promete asistir

Noticias 0
 Turning Point USA convoca un homenaje público en el...

Tensión al máximo: Israel veta a ministras españolas por medidas contra Gaza

Noticias 0
El canciller Gideon Saar acusa a España de “antisemitismo...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group