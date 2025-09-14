Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros en más de 10 provincias

Santo Domingo. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene alertas verdes y amarillas en varias provincias del país, debido a los efectos combinados de una vaguada en altura y la llegada de una onda tropical que impactará gran parte del territorio nacional.

Según el boletín del COE, emitido la noche del sábado 13 de septiembre, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde del domingo, sobre provincias como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia, entre otras.

Provincias bajo alerta

Alerta amarilla: Santiago Rodríguez, La Vega y Santiago.

Santiago Rodríguez, La Vega y Santiago. Alerta verde: Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, Valverde, San Juan, El Seibo y La Altagracia.

El organismo advirtió que podrían producirse crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas y repentinas en las provincias afectadas.

Recomendaciones del COE

El COE llamó a la población a seguir las siguientes medidas preventivas:

Mantenerse en contacto con los organismos de protección civil (Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, bomberos y COE).

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Tomar precauciones quienes residan en zonas vulnerables próximas a ríos y cañadas.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan salvaguardar vidas y propiedades ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en las próximas horas.

Impacto en la población

La combinación de la vaguada y la onda tropical podría generar interrupciones en las actividades cotidianas, así como afectaciones en la agricultura y el tránsito terrestre. Expertos recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las orientaciones de los organismos de emergencia.

Notas relacionadas

Para más información y actualizaciones, visita www.elperiodico.com.do.