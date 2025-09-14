28.8 C
Santo Domingo
domingo, septiembre 14, 2025
COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Por: Redacción

Fecha:

Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la incidencia de una vaguada y una onda tropical

Santo Domingo. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su segundo boletín de este domingo que se mantienen 3 provincias en alerta amarilla y 7 en alerta verde por posibles inundaciones urbanas y rurales, así como por crecidas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierra .

Provincias en alerta

  • Alerta amarilla: Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago, La Altagracia.
  • Alerta verde: Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, El Seibo, Valverde, San Juan.

El organismo explicó que la decisión responde al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), que advirtió aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diversas provincias del país debido a la combinación de una vaguada en altura y la llegada de una onda tropical .

Situación en provincias

La Defensa Civil reportó que en Valverde se produjeron inundaciones urbanas en el sector María Auxiliadora y varias calles por el desbordamiento de la cañada Guinea, afectando a comunidades como Las Trecientas y Las Cuarentas. En Santiago, un ventarrón dañó cuatro viviendas y desplazó a 15 personas, mientras que en Dajabón un árbol obstaculizó el tránsito en la carretera Loma de Cabrera-Santiago Cruz, ya despejada por brigadas locales .

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a la ciudadanía a:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
  • No acudir a balnearios en las provincias bajo alerta.
  • Conducir con precaución por la reducción de visibilidad causada por las lluvias.
  • Seguir los lineamientos de la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos y el COE.

Acciones oficiales

El COE indicó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia mantiene comunicación constante para coordinar recursos de apoyo, mientras que el Ministerio de Defensa supervisa los operativos de asistencia en las provincias afectadas .

Más información en www.elperiodico.com.do.

 

Redacción
