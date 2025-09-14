El italiano dominó de principio a fin en Misano, seguido por Barry Baltus y Daniel Holgado

Redacción deportes, (EFE). El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) se alzó con una clara victoria en el Gran Premio de San Marino de Moto2, disputado en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, logrando así su primer triunfo de la temporada.

Desde la salida, Vietti sorprendió al español Daniel Holgado (Kalex), quien partía desde la pole position, y se mantuvo al frente de la competencia durante las 22 vueltas pactadas. El belga Barry Baltus (Kalex) cerró una gran actuación al arrebatar el segundo lugar a Holgado en los giros finales, relegándolo al tercer puesto del podio.

Incidencias en la carrera

El español Adrián Huertas (Kalex) vivió un inicio complicado cuando su moto no arrancó en la vuelta de calentamiento, obligándolo a salir desde el fondo de la parrilla. Su participación terminó de forma abrupta tras una caída en el tercer sector del trazado, lo que lo dejó sin opciones de remontar.

En los primeros compases, Vietti marcó un fuerte ritmo al frente, seguido de cerca por Holgado y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), mientras el líder del campeonato, el español Manuel “Manugas” González (Kalex), intentaba mantenerse en contacto con los punteros.

La lucha por el podio

El grupo perseguidor, conformado por González, Moreira, Baltus y el australiano Senna Agius, protagonizó intensos adelantamientos. Baltus aprovechó la batalla para ganar posiciones y colocarse tercero a falta de pocas vueltas, consolidando su podio en San Marino.

Holgado, pese a haber recibido advertencias por exceder los límites de pista, defendió con firmeza su tercera posición frente a los embates de Moreira, que finalmente no logró alcanzarlo.

Resultados de la carrera

El podio quedó conformado por Vietti, Baltus y Holgado, mientras que Agius terminó quinto, justo detrás de González, que no pudo escalar más allá de la sexta plaza. El español Arón Canet finalizó séptimo, seguido del colombiano-español David Alonso, el italiano Tony Arbolino y Izan Guevara, quienes completaron el Top 10.

Para más noticias deportivas y actualizaciones, visita www.elperiodico.com.do.