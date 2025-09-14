33.8 C
Santo Domingo
domingo, septiembre 14, 2025
InicioNoticiasAduanas implementará sistema digital obligatorio para envíos de mudanceras
Noticias

Aduanas implementará sistema digital obligatorio para envíos de mudanceras

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Aduanas incrementó sus recaudaciones y fortaleció la institucionalidad en 2024

Firmó siete acuerdos interinstitucionales en favor del comercio dominicano...
Noticias

Aduanas acuerda con empresas enfrentar el comercio ilícito y la competencia desleal

Santo Domingo,  (EFE).- La Dirección General de Aduanas (DGA)...
Noticias

Aduanas y la ONEC firman acuerdo para combatir la competencia desleal

Santo Domingo.- La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Organización Nacional...

La DGA busca mayor trazabilidad y seguridad en cargas recibidas a través de ‘shipping’

Santo Domingo.– La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció este domingo que a partir del 27 de octubre será de implementación obligatoria el sistema de registro y procesamiento de información de las cargas que llegan al país a través de las empresas de mudanza o shipping, con el fin de fortalecer la trazabilidad de este tipo de envíos.

La medida forma parte de un proyecto iniciado en 2024 con un plan piloto que incluyó a más de diez de las 130 empresas actualmente registradas para esta actividad. Según explicó la DGA, esta etapa permitió evaluar la efectividad del sistema antes de su lanzamiento masivo.

Un módulo digital en la plataforma VUCE

El nuevo esquema se desarrolló a través de la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) e incluye un módulo digital en el que las mudanceras deberán cargar los datos precisos de cada envío. Entre ellos, figuran las identidades de los propietarios de la carga, información que deberá estar disponible previo a la inspección en puerto.

Combate al comercio ilícito

La DGA resaltó que este mecanismo permitirá al organismo y al Ministerio Público dar mayor eficiencia a las labores de investigación en casos de ilícitos y violaciones a la Ley de Aduanas 168-21. También facilitará la identificación inmediata de los responsables de cada carga, lo que ayudará a estructurar expedientes de forma más efectiva y garantizará mayor seguridad para las familias que reciben envíos desde el exterior.

“Con este paso, seguimos avanzando en nuestra guerra contra el comercio ilícito. Nuestro compromiso es claro: modernizar Aduanas para proteger a la ciudadanía y facilitar un comercio más seguro y transparente”, afirmó el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Edeeste y Pgase detectan fraude eléctrico millonario en fábrica de lácteos en La Altagracia

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Edeeste y Pgase detectan fraude eléctrico millonario en fábrica de lácteos en La Altagracia

Noticias 0
 La intervención reveló manipulación en el sistema de medición...

Danilo Medina critica discurso de Abinader y lo emplaza a mostrar resultados concretos

Noticias 0
 El expresidente cuestiona que el actual gobierno no haya...

Luis Abinader: “tengo amigos, pero no cómplices”

Noticias 0
 Gobierno reafirma lucha contra la impunidad tras irregularidades en...

¿Qué pasó esta semana?

Los ayuntamientos recibirán 4,000 millones de pesos para construir aceras y contenes

Noticias 0
Santo Domingo.- El presidente de la Liga Municipal Dominicana...

ProDominicana proyecta inversión extranjera superior a US$4,860 millones en 2025

Noticias 0
La cifra refleja confianza internacional en la estabilidad y...

Karol G canta por la fraternidad en un memorable macroconcierto en la plaza vaticana

Entretenimiento 0
Ciudad del Vaticano, (EFE).- Karol G llevó este sábado...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group