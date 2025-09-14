28.8 C
Santo Domingo
domingo, septiembre 14, 2025
InicioNoticiasLuis Abinader pospone actividades en Constanza por lluvias
Noticias

Luis Abinader pospone actividades en Constanza por lluvias

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Abinader lamenta la muerte de María Cristina Camilo, pionera de la radio y la televisión dominicana

María Cristina Camilo, a quien muchos llamaban cariñosamente “Maíta”,...
Noticias

Luis Abinader felicita la reelección del presidente de Guyana Irfaan Ali

El mandatario dominicano reafirmó su compromiso de fortalecer los...
En Especial

Luis Abinader y la vocería oficial

En Especial Cristhian JiménezEl presidente Luis Abinader insiste en hablar...

El presidente reprogramará su agenda oficial ante el pronóstico de condiciones inestables

Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, decidió posponer las actividades oficiales programadas en Constanza este fin de semana, debido al pronóstico de aguaceros y condiciones meteorológicas inestables provocadas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.

La decisión fue tomada tras los reportes del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), que advirtió sobre fuertes precipitaciones en varias provincias de la región norte y central, lo que representaba un riesgo para la seguridad en los traslados y la logística de los actos.

Seguridad ante todo

Fuentes del Palacio Nacional señalaron que el mandatario reprogramará su agenda para una nueva fecha, subrayando que la prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes y de la población ante las alertas por lluvias.

La agenda incluía la inauguración de proyectos comunitarios, encuentros con productores agrícolas y la entrega de obras de infraestructura en Constanza, provincia de La Vega.

Indomet mantiene alerta

El organismo meteorológico reiteró el llamado a la población de zonas vulnerables a mantenerse atenta a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que pudieran presentar crecidas repentinas.

Notas relacionadas

Más detalles en www.elperiodico.com.do.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
ProDominicana proyecta inversión extranjera superior a US$4,860 millones en 2025
Artículo siguiente
Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Noticias 0
Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...

Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

Noticias 0
INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de...

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Noticias 0
Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....

¿Qué pasó esta semana?

Putin condecora a Medvédev en medio de tensiones con Trump

Noticias 0
El expresidente ruso recibe la Orden al Mérito por...

MIVED paraliza operaciones en plazas y naves de Santo Domingo por falta de licencias

Noticias 0
Decenas de comercios clausurados de forma preventiva hasta regularizar...

Medio excuñado es piedra senda PLD

En Especial 0
En Especial Cristhian JiménezEl mazazo dado a Danilo Medina y...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group