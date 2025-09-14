El presidente reprogramará su agenda oficial ante el pronóstico de condiciones inestables
Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, decidió posponer las actividades oficiales programadas en Constanza este fin de semana, debido al pronóstico de aguaceros y condiciones meteorológicas inestables provocadas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.
La decisión fue tomada tras los reportes del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), que advirtió sobre fuertes precipitaciones en varias provincias de la región norte y central, lo que representaba un riesgo para la seguridad en los traslados y la logística de los actos.
Seguridad ante todo
Fuentes del Palacio Nacional señalaron que el mandatario reprogramará su agenda para una nueva fecha, subrayando que la prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes y de la población ante las alertas por lluvias.
La agenda incluía la inauguración de proyectos comunitarios, encuentros con productores agrícolas y la entrega de obras de infraestructura en Constanza, provincia de La Vega.
Indomet mantiene alerta
El organismo meteorológico reiteró el llamado a la población de zonas vulnerables a mantenerse atenta a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que pudieran presentar crecidas repentinas.
