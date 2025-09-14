La banda tributo más popular de RD promete una noche inolvidable este 20 de septiembre

SANTO DOMINGO. – El Lungomare Bar y Lounge, reconocido por su ambiente innovador en la capital dominicana, será el escenario de una noche cargada de nostalgia, energía y buen rock este próximo sábado 20 de septiembre a las 9:00 p. m., con el espectáculo “Rock 80s vs 90s” a cargo de la agrupación 4ta Dimensión.

Considerada como la banda tributo más impactante de la República Dominicana, 4ta Dimensión retorna a los escenarios capitalinos con un concepto que nació de las votaciones del público en su comunidad digital, reafirmando su vínculo directo con los fanáticos.

Con más de 30 conciertos consecutivos agotados, bajo la dirección del arquitecto y productor Carlos Echavarría, la banda se ha consolidado como uno de los referentes del rock en vivo en el país.

Una batalla musical entre dos décadas doradas

La propuesta escénica de 4ta Dimensión se estructura como un enfrentamiento musical entre dos eras inolvidables:

Años 80: The Police, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Journey, INXS, Toto, Depeche Mode y más.

The Police, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Journey, INXS, Toto, Depeche Mode y más. Años 90: Soda Stereo, Héroes del Silencio, Maná, Caifanes, Enanitos Verdes, entre otros íconos del rock en español e inglés.

El público podrá también adquirir camisetas oficiales, participar en la tradicional foto grupal de la comunidad rockera y llevarse un recuerdo especial, tal como ocurrió recientemente en su exitoso concierto en Santiago.

Sobre 4ta Dimensión

La banda ha sido reconocida como la agrupación tributo más destacada en la historia musical dominicana. Su puesta en escena combina música en vivo, efectos visuales y un repertorio cuidadosamente seleccionado que abarca desde los 70 hasta los 2000.

Detalles del evento

