Venezuela eleva preparación militar y denuncia hostigamiento de EE. UU. en el Caribe

MPD denuncia campaña con su bandera y convoca acto pro Venezuela el 6 de septiembre

La organización atribuye a sectores de ultraderecha un afiche...
Rucker Park es designado itio Conmemorativo Nacional: Adriano Espaillat encabeza ceremonia en Harlem

Desayuno de Leyendas, dedicación oficial y juegos de exhibición...
Putin y Kim Jong-un refuerzan alianza en Pekín y niegan conspiración contra Estados Unidos

El líder norcoreano prometió seguir apoyando a Rusia, incluso...

Caracas denuncia que un destructor estadounidense abordó una embarcación pesquera en su ZEE; Washington mantiene buques en el Caribe bajo el argumento antinarcóticos.

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este sábado a Estados Unidos de ejecutar un “brutal ejercicio” de operaciones psicológicas contra su país, en un contexto en el que, según Caracas, el país norteamericano mantiene ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear desplegados en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

“Mientras ellos andan presionando, haciendo un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación”, afirmó Padrino López desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar y académico del país, durante una jornada de adiestramiento convocada por el presidente Nicolás Maduro y transmitida por la televisora estatal.

El jefe castrense advirtió que, si se produjera una agresión, “todo el potencial” de Venezuela “se va a convertir en poder nacional”.

“Nosotros estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo nada más por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo”, dijo.

Denuncia de abordaje en el Caribe

El Gobierno venezolano aseguró además que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con nueve pescadores, con el fin —según Caracas— de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

En un comunicado, el Ejecutivo indicó que dieciocho efectivos con armas largas habrían impedido la comunicación y el normal desenvolvimiento de los tripulantes, quienes realizaban faena autorizada de pesca de atún. Los ocupantes fueron descritos como “humildes pescadores atuneros” que navegaban a 48 millas náuticas de la isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana.

“Plan Independencia 200”

Las maniobras de adiestramiento de este sábado se enmarcan en el “Plan Independencia 200”, anunciado esta semana por el presidente Maduro para garantizar “la independencia y la paz” de Venezuela ante las “agresiones” que —sostiene— provienen de Estados Unidos, país al que acusa de pretender un “cambio de régimen”.

Con información de EFE.

