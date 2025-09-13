La obra, con inversión cercana a RD$34 millones, intervendrá más de 2,613 m² e incluye aceras, módulos de servicios, baños y accesibilidad universal.

Santo Domingo. El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en playa Mino, en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, con una inversión de casi RD$34 millones.

Según informó la institución, el proyecto abarcará más de 2,613 metros cuadrados e impactará de forma directa la actividad comercial y turística de la zona, sumando valor al frente marino del municipio.

La intervención contempla la reconstrucción de aceras y contenes, módulos de servicios, mobiliario, paisajismo y baños. También se añadirán acceso peatonal, rampas de acceso universal, pergolado, área de terraza, cisterna, iluminación y área de duchas.

“Obras como esta plaza que estamos iniciando mejoran el entorno de la playa y tienen un gran impacto económico entre comerciantes y vendedores”, sostuvo Collado, quien subrayó que esta intervención se enmarca en su plan de recuperar y embellecer los frentes marinos del país.

El ministerio indicó que la iniciativa busca ordenar y dignificar los espacios de venta y servicios para los visitantes, elevando los estándares de calidad, seguridad y accesibilidad en uno de los destinos costeros más concurridos de la provincia.