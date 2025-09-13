Diversos sectores coinciden en calificar como positiva la acción del Gobierno y piden un proceso ágil, transparente y sin afectar a los afiliados.

Santo Domingo. Representantes del sector salud, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de pacientes y actores del ámbito académico valoraron como “oportuna y correcta” la decisión del Poder Ejecutivo de remitir a la Procuraduría General de la República el informe que recoge presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los pronunciamientos coinciden en que el envío del expediente al Ministerio Público fortalece la institucionalidad y envía una señal de cero tolerancia a la corrupción, al tiempo que exhortan a las autoridades a preservar la continuidad y calidad de los servicios para los más de millones de afiliados del asegurador estatal.

Entre las principales preocupaciones planteadas está que la investigación avance con debido proceso, que se garantice la cadena de custodia de documentos y sistemas, y que se proteja a posibles denunciantes dentro y fuera de la institución. También se sugiere ampliar las auditorías cruzadas con Contraloría y Cámara de Cuentas y publicar un calendario de hitos del proceso para reforzar la rendición de cuentas.

Lo que se espera a partir de ahora

Actuación del Ministerio Público sobre el informe remitido y cualquier evidencia adicional.

sobre el informe remitido y cualquier evidencia adicional. Auditorías complementarias y coordinación interinstitucional (Contraloría–Cámara de Cuentas–SISALRIL).

y coordinación interinstitucional (Contraloría–Cámara de Cuentas–SISALRIL). Medidas cautelares y régimen de consecuencias si se confirman responsabilidades.

si se confirman responsabilidades. Garantía de servicios : que las pesquisas no interrumpan autorizaciones, coberturas ni pagos a prestadores.

: que las pesquisas no interrumpan autorizaciones, coberturas ni pagos a prestadores. Comunicación pública periódica con avances verificables del caso.

Fuentes del área de salud consultadas resaltan que este tipo de decisiones disuade prácticas indebidas y ayuda a proteger los recursos públicos, pero subrayan que el impacto real se medirá en la celeridad de la investigación y en la aplicación de sanciones cuando corresponda.

Finalmente, los sectores consultados llamaron a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a evitar la difusión de versiones no confirmadas, en tanto avanzan las indagatorias del Ministerio Público.