Noticias

Raquel Peña entrega 608 apartamentos en Hato Nuevo IV; Banreservas financia RD$1,770 millones

Fecha:

El proyecto suma 1,008 viviendas en Santo Domingo Oeste dentro de Mi Vivienda y Familia Feliz

Santo Domingo Oeste. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este sábado 608 apartamentos del Proyecto Hato Nuevo IV, en Santo Domingo Oeste, parte de un complejo que alcanzará 1,008 unidades habitacionales financiadas por el Banco de Reservas mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz.

608 apartamentos inaugurados
1,008 unidades en total
RD$1,770 millones financiados
+10,200 viviendas financiadas a nivel nacional
>RD$15,000 millones invertidos

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, precisó que el financiamiento a bajas tasas de interés por RD$1,770 millones permitirá que las familias beneficiarias accedan a “espacios dignos, confortables y acogedores”. Agregó que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), el banco ha financiado más de 10,200 viviendas en todo el país, con una inversión que supera los RD$15,000 millones.

“Estas cifras no son solo estadísticas, son vidas cambiadas; son llaves que abren puertas a nuevas posibilidades, historias que comienzan con esperanza y fe”, expresó Aguilera.

El ejecutivo subrayó que “cada una de las 608 viviendas inauguradas, más que concreto, techos y paredes, representa la oportunidad de comenzar una nueva vida”, y valoró la alianza público–financiera como motor directo para mejorar la calidad de vida de la gente.

“Una vivienda no es solo una estructura física: es el lugar donde nacen los afectos, donde se celebra la vida y se construyen los valores que dan forma a nuestra sociedad”, afirmó.

Detalles del proyecto

Hato Nuevo IV contempla la entrega progresiva de las 1,008 unidades con soluciones integrales de entorno, que incluyen:

  • Reconstrucción de aceras y contenes.
  • Módulos de servicios y mobiliario urbano.
  • Paisajismo y áreas de terraza.
  • Baños, área de duchas y cisterna.
  • Iluminación y accesos peatonales.
  • Rampa de acceso universal y criterios de accesibilidad.

Aguilera agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en Banreservas como aliado de la política de vivienda, y al equipo del Mived por su gestión técnica y cumplimiento de metas sociales orientadas a facilitar a miles de dominicanos el acceso a un techo propio.

En la actividad participaron ejecutivos de negocios de Banreservas, autoridades del Mived, representantes locales y miembros de la comunidad, quienes resaltaron el impacto del proyecto en la dinámica económica y en la seguridad residencial del municipio.

 

