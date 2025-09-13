El proyecto suma 1,008 viviendas en Santo Domingo Oeste dentro de Mi Vivienda y Familia Feliz

608 apartamentos inaugurados

1,008 unidades en total

RD$1,770 millones financiados

+10,200 viviendas financiadas a nivel nacional

>RD$15,000 millones invertidos

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, precisó que el financiamiento a bajas tasas de interés por RD$1,770 millones permitirá que las familias beneficiarias accedan a “espacios dignos, confortables y acogedores”. Agregó que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), el banco ha financiado más de 10,200 viviendas en todo el país, con una inversión que supera los RD$15,000 millones.

“Estas cifras no son solo estadísticas, son vidas cambiadas; son llaves que abren puertas a nuevas posibilidades, historias que comienzan con esperanza y fe”, expresó Aguilera.

El ejecutivo subrayó que “cada una de las 608 viviendas inauguradas, más que concreto, techos y paredes, representa la oportunidad de comenzar una nueva vida”, y valoró la alianza público–financiera como motor directo para mejorar la calidad de vida de la gente.

“Una vivienda no es solo una estructura física: es el lugar donde nacen los afectos, donde se celebra la vida y se construyen los valores que dan forma a nuestra sociedad”, afirmó.

Detalles del proyecto

Hato Nuevo IV contempla la entrega progresiva de las 1,008 unidades con soluciones integrales de entorno, que incluyen:

Reconstrucción de aceras y contenes.

Módulos de servicios y mobiliario urbano.

Paisajismo y áreas de terraza.

Baños, área de duchas y cisterna.

Iluminación y accesos peatonales.

Rampa de acceso universal y criterios de accesibilidad.

Aguilera agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en Banreservas como aliado de la política de vivienda, y al equipo del Mived por su gestión técnica y cumplimiento de metas sociales orientadas a facilitar a miles de dominicanos el acceso a un techo propio.

En la actividad participaron ejecutivos de negocios de Banreservas, autoridades del Mived, representantes locales y miembros de la comunidad, quienes resaltaron el impacto del proyecto en la dinámica económica y en la seguridad residencial del municipio.