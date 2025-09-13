Las temperaturas alcanzarán hasta 34 grados en el Gran Santo Domingo antes de la llegada de lluvias y tormentas eléctricas.

Santo Domingo. La jornada de este martes se caracteriza por un calor sofocante en gran parte del país, con temperaturas que superan los 33 y 34 grados Celsius en el Gran Santo Domingo y otras provincias del Cibao y el Este.

Las altas temperaturas dominarán durante la mañana y primeras horas de la tarde, con sensación térmica aún mayor debido a la humedad. Sin embargo, hacia el final de la tarde se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con incremento de nubosidad y tormentas eléctricas en Santo Domingo, el Distrito Nacional, el Cibao Central y localidades del Este.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) recomendó a la población evitar la exposición al sol entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, mantenerse hidratados y usar ropa ligera.

“El país experimenta condiciones de calor extremo combinadas con altos niveles de humedad. En horas vespertinas se prevén aguaceros con tormentas eléctricas en zonas urbanas y rurales”, señala el informe.

En provincias del sur y la frontera también predominarán las temperaturas calurosas, con chubascos aislados en la tarde.

Las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y tomar precauciones frente al riesgo de inundaciones urbanas por las lluvias puntuales que podrían acompañar la jornada.