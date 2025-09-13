33.8 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 13, 2025
Oficina de Alex Bueno desmiente rumores y confirma evolución favorable

El equipo del artista afirma que no está entubado, se mantiene consciente y responde positivamente a los tratamientos; piden informarse solo por sus canales oficiales.

Santo Domingo. La oficina del cantante Alex Bueno desmintió este sábado versiones difundidas en redes sociales sobre su estado de salud y confirmó que el artista “se encuentra mucho mejor”, no está entubado y reacciona de forma positiva a los tratamientos médicos que recibe.

En un comunicado, el equipo agradeció la preocupación del público y advirtió contra la circulación de datos no verificados:

“Estaremos informando, de manera transparente, el verdadero estado de salud de Alex Bueno, para que no se dejen engañar por falsas informaciones que están saliendo o que puedan publicarse en otros portales”.

La oficina subrayó que la única fuente oficial para conocer su evolución son las plataformas del propio artista, donde se publicarán actualizaciones periódicas:

“La única fuente oficial para saber cómo va marchando todo realmente es esta plataforma del artista”.

Sobre la condición actual del intérprete, el mensaje precisó:

“Alex se encuentra mucho mejor, gracias a Dios, reaccionando positivamente a los tratamientos a los que está siendo sometido por los médicos, quienes dicen que todavía quedan algunas evaluaciones por hacer”.

Y añadió, de forma categórica:

“Alex no está entubado… y está consciente de todo lo que está pasando”.

El equipo pidió mantener la prudencia y la confianza durante el proceso:

“Es un proceso, pero tenemos la fe de que los resultados seguirán siendo positivos y que seguirá mejorando, con el favor de Dios y la buena vibra de cada uno de ustedes”.

La comunicación cerró con un agradecimiento a los seguidores por sus mensajes y el compromiso de informar cada novedad por los canales oficiales del artista.

