El director de “La ley de Herodes” cumple un sueño de adolescencia: llevar a pantalla la novela de 1977 inspirada en el caso de “Las Poquianchis”.

Ciudad de México, EFE. El cineasta mexicano Luis Estrada (1962) estrena en Netflix su adaptación de “Las muertas”, la novela más reconocida de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977. El proyecto, concebido por el director desde que leyó el libro a los 15 años, se convierte en una serie de seis capítulos de una hora que mezcla el humor ácido del autor con el sello satírico del realizador.

“Estaba destinado, en algún momento de mi carrera, a hacer algo de Ibargüengoitia. Sus preocupaciones temáticas y su visión del México de la época siguen vigentes”, explicó Estrada, quien llegó a conocer al escritor gracias a su padre, el director José Estrada, responsable de la adaptación de “Maten al león” (1977).

Un caso que marcó a México

La ficción retoma el expediente criminal de “Las Poquianchis”, una red familiar que operó prostíbulos y encubrió asesinatos de mujeres explotadas en sus establecimientos. En pantalla, las hermanas —aquí Baladro— son interpretadas por Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Leticia Huijara. Según cifras oficiales del caso, las victimarias secuestraron y maltrataron a más de 90 mujeres y recibieron condenas de hasta 40 años de prisión.

“Era importante respetar la estructura y, sobre todo, el tono que maneja Ibargüengoitia frente a un tema tan fuerte, grave y delicado, que involucra a varias instituciones y a las fuerzas vivas de México”, señaló el director.

Aunque la novela se sitúa en un México ficticio, la inspiración proviene de Guanajuato y Jalisco, y la serie amplifica ese espejo de época para una audiencia actual. “Mucha gente todavía lo tiene presente”, apuntó Estrada.

Rodaje a gran escala y control autoral

La producción filmó en locaciones de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, además de los Estudios Churubusco. Participaron 5,000 extras, 170 actores regionales y se levantaron 217 sets específicos para la serie. Pese a la magnitud del rodaje —más de medio año—, Estrada produjo y dirigió todos los episodios para preservar una mirada unificada:

“Trabajé los seis capítulos como seis películas independientes, cada una con su tono y género, pero siempre reconocibles para quienes leyeron el libro”.

De deseo personal a serie global

Ibargüengoitia falleció en 1983 en un accidente aéreo tras una visita a España. Durante décadas, Estrada intentó adaptar “Las muertas” como largometraje; los derechos se le escaparon hasta que Netflix los adquirió y tomó la iniciativa de producirla. El resultado busca ser fiel a la ironía del autor y, a la vez, una lectura contemporánea de un crimen estructural que aún interpela a México.