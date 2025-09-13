Zulinka y Miguel debutan con un tema que mezcla legado y frescura en el género.

Santo Domingo. Después de conquistar al público en el United Palace de Nueva York, los artistas presentan su primer merengue titulado “Te lo Agradezco”, una propuesta en la que muestran complicidad escénica y un timbre vocal definido que facilita la transmisión de emociones.

El tema, de la autoría de Kany García y Carín León, llega en una versión adaptada al merengue con arreglos de Noe Cid, acompañado de un videoclip producido por Edwin Films, grabado en el estudio de Fernando Villalona, padrino de la agrupación musical, con fotografía de Eddy Rivera.

En el audiovisual, Zulinka y Miguel comparten el proceso de grabación de este debut, en un ambiente cargado de alegría y emoción, recordando siempre la influencia de su padre, el fenecido merenguero Rubby Pérez.

“Te lo agradezco”, que ya circula en los medios de comunicación desde hace una semana, ha comenzado a ganar terreno por la delicadeza de su interpretación y la belleza de sus letras.

Herederos del legado de Rubby Pérez

Zulinka ha asumido el compromiso de continuar con el legado musical de su padre, con quien compartió escenario durante 23 años como parte de su orquesta. En vida, Rubby entrenó tanto a Zulinka como a Miguel para que pudieran mantener viva su música.

El proyecto artístico cuenta con la representación de Enrique Paulino, quien trabajó con Rubby Pérez en Estados Unidos durante más de tres décadas.