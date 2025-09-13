Turning Point USA convoca un homenaje público en el State Farm Stadium de Glendale; el activista fue asesinado durante un acto en Utah

Según la información oficial, las puertas abrirán a las 8:00 a. m. y el programa iniciará a las 11:00 a. m. (hora local). El evento busca reunir a miles de simpatizantes y contará con la participación de figuras políticas nacionales.

Asesinato en Utah

Kirk, cofundador de Turning Point USA, falleció el miércoles tras recibir un disparo durante una presentación en la Utah Valley University, en Orem (Utah). El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, se encuentra bajo custodia mientras avanzan las investigaciones por asesinato.

Reacción de la familia

En un mensaje público, Erika Kirk, viuda del activista, prometió continuar con el legado de su esposo y mantener en marcha las iniciativas del movimiento juvenil conservador. “El trabajo de Charlie no se rinde”, expresó en su intervención.

Trump confirma asistencia

Trump manifestó que acompañará a la familia y destacó la relevancia de Kirk en la movilización de votantes jóvenes durante la campaña de 2024. “Tengo la obligación de estar ahí. Charlie fue un gran aliado y un verdadero patriota”, señaló.

Se espera que el homenaje, con capacidad para más de 60,000 personas, se convierta en una de las ceremonias más multitudinarias en memoria de un activista político en la historia reciente de Estados Unidos.