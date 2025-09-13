33.8 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 13, 2025
InicioNoticiasFuneral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump...
Noticias

Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump promete asistir

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Chuy García alerta: Operación migratoria de Trump en Chicago es una “trampa”

El congresista denuncia que la Casa Blanca busca provocar...
Noticias

Trump acusa a Xi Jinping de conspirar contra Estados Unidos junto a Putin y Kim Jong Un

El presidente estadounidense lanzó fuertes críticas durante un desfile...
Noticias

Trump despliega buques de guerra en el Caribe en presión contra Maduro

Estados Unidos intensifica acciones contra el narcotráfico y apunta...

 

Turning Point USA convoca un homenaje público en el State Farm Stadium de Glendale; el activista fue asesinado durante un acto en Utah

Miami, El funeral y homenaje público al activista conservador Charlie Kirk se celebrará el domingo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, en Glendale (Arizona). La organización Turning Point USA anunció la fecha y el recinto, y confirmó que el expresidente Donald Trump asistirá para rendir tributo a su aliado político.

Según la información oficial, las puertas abrirán a las 8:00 a. m. y el programa iniciará a las 11:00 a. m. (hora local). El evento busca reunir a miles de simpatizantes y contará con la participación de figuras políticas nacionales.

Asesinato en Utah

Kirk, cofundador de Turning Point USA, falleció el miércoles tras recibir un disparo durante una presentación en la Utah Valley University, en Orem (Utah). El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, se encuentra bajo custodia mientras avanzan las investigaciones por asesinato.

Reacción de la familia

En un mensaje público, Erika Kirk, viuda del activista, prometió continuar con el legado de su esposo y mantener en marcha las iniciativas del movimiento juvenil conservador. “El trabajo de Charlie no se rinde”, expresó en su intervención.

Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump promete asistir
Fotografía tomada de la cuenta en Instagram @mrserikakirk de la esposa del activista conservador Charlie Kirk, Erika, junto al cuerpo del asesinado comentarista. EFE/ @mrserikakirk

Trump confirma asistencia

Trump manifestó que acompañará a la familia y destacó la relevancia de Kirk en la movilización de votantes jóvenes durante la campaña de 2024. “Tengo la obligación de estar ahí. Charlie fue un gran aliado y un verdadero patriota”, señaló.

Se espera que el homenaje, con capacidad para más de 60,000 personas, se convierta en una de las ceremonias más multitudinarias en memoria de un activista político en la historia reciente de Estados Unidos.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Venezuela eleva preparación militar y denuncia hostigamiento de EE. UU. en el Caribe
Artículo siguiente
Karol G canta por la fraternidad en un memorable macroconcierto en la plaza vaticana

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

“Arepa en ruedas”: reparten 20,000 arepas en Caracas por el Día Mundial de la Arepa

Noticias 0
La iniciativa solidaria movilizó a más de 2,000 voluntarios;...

EE. UU. y China reanudan diálogo en Madrid con aranceles y TikTok en la mesa

Noticias 0
Las delegaciones, encabezadas por Scott Bessent y He Lifeng,...

Raquel Peña entrega 608 apartamentos en Hato Nuevo IV; Banreservas financia RD$1,770 millones

Noticias 0
 El proyecto suma 1,008 viviendas en Santo Domingo Oeste...

¿Qué pasó esta semana?

00:00:59

Dwarmis Concepción debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

Sociales 0
La diseñadora dominicana presentó su colección “Cuerpo”, una propuesta...

Oficina de Alex Bueno desmiente rumores y confirma evolución favorable

Entretenimiento 0
El equipo del artista afirma que no está entubado,...

Conferencistas internacionales abordarán el papel de la creatividad como motor de desarrollo económico y social de Latam y el Caribe

Noticias 0
Santo Domingo. - La quinta edición del Foro Caribe...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group