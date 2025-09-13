30.8 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 13, 2025
Ejército detiene a siete haitianos indocumentados en Mao

Por: Redacción

En total, fueron retenidos cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana, así como las motocicletas utilizadas en el traslado.

Santo Domingo. Efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a siete ciudadanos haitianos indocumentados que eran transportados en tres motocicletas conducidas por igual número de dominicanos en el sector Pueblo Nuevo, del municipio de Mao, provincia Valverde.

Según informó la institución militar en una nota, la acción forma parte de los operativos permanentes de seguridad en la zona fronteriza.

Los conductores detenidos fueron identificados como Delmy Alejandro Sánchez, quien trasladaba a dos extranjeros; Juan Manuel Vargas Colón, que llevaba a tres nacionales haitianos, y José Alejandro Díaz, con otros dos a bordo.

En total, fueron retenidos cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana, así como las motocicletas utilizadas en el traslado.

El ERD explicó que tanto los dominicanos como los extranjeros detenidos, junto a los vehículos, fueron conducidos a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.

