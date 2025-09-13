Las delegaciones, encabezadas por Scott Bessent y He Lifeng, negocian del 14 al 17 de septiembre antes de que venza la tregua arancelaria y el plazo para que TikTok siga operando en Estados Unidos.

Washington/Pekín, EFE. Dos delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y China se reunirán a partir de este domingo en Madrid para intentar un acuerdo comercial antes de que expire la tregua arancelaria y el permiso de operación de TikTok en territorio estadounidense.

Según la agenda oficial, las conversaciones se extenderán del 14 al 17 de septiembre y estarán encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro He Lifeng. Se trata de la cuarta ronda de contactos tras los encuentros celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo.

Aranceles, controles y tecnología

En la mesa estarán los aranceles, los controles de exportación y el futuro de TikTok, cuyo plazo fijado por Washington para reestructurar sus operaciones en el país coincide con el 17 de septiembre, en pleno desarrollo de la cita. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Bessent y He “debatirán asuntos de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluida TikTok, así como la cooperación contra redes de lavado de dinero”.

Medios oficiales chinos, como Global Times, subrayaron que el encuentro en Madrid demuestra que los mecanismos de comunicación entre las dos mayores economías “se han vuelto rutinarios”, lo que aporta “previsibilidad y certeza” a la relación. Expertos consultados por esa prensa reclamaron a Washington “sinceridad” y advirtieron de que la presión unilateral dificultará acuerdos con Pekín.

La tregua vence en noviembre

El diálogo llega tras la prórroga en agosto de la tregua que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes. Ese pacto rebajó aranceles previamente impuestos hasta el 30 % para bienes chinos y el 10 % para productos estadounidenses, y vino acompañado de acuerdos parciales sobre chips y tierras raras.

Pese a los avances, persisten las tensiones. El presidente Donald Trump ha amenazado con nuevas medidas si Pekín no garantiza el suministro de minerales estratégicos o mantiene su apoyo a Moscú en la guerra de Ucrania. En paralelo, el comercio bilateral cayó un 13,5 % interanual en los primeros ocho meses de 2025, según la Administración de Aduanas china, aunque Estados Unidos se mantuvo como tercer socio comercial del gigante asiático en ese período.

El reloj de TikTok

A diferencia de rondas anteriores, el futuro de TikTok será un punto central. ByteDance tiene hasta el 17 de septiembre para desvincularse de la aplicación de vídeos cortos si esta quiere seguir operando en Estados Unidos. Trump, que abrió recientemente una cuenta institucional en la plataforma, ha aplazado tres veces la entrada en vigor de la ley que la veta por motivos de seguridad nacional.

En la víspera, el Gobierno chino insistió en que “nunca ha solicitado ni solicitará” a sus empresas recopilar datos en el extranjero en contra de las leyes locales.

Mirando a octubre

La cita en Madrid busca además allanar el camino para un posible encuentro entre Trump y Xi Jinping a finales de octubre durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gwangju (Corea del Sur).