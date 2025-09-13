La diseñadora dominicana presentó su colección “Cuerpo”, una propuesta Latin made con enfoque en sostenibilidad

La propuesta, titulada “Cuerpo”, consta de catorce conjuntos presentados en una galería de arte de Tribeca. Concepción, quien reside en Nueva York desde hace quince años y fundó su firma en 2021 tras trabajar para varias marcas, destacó que su pasión por la moda comenzó desde niña en República Dominicana.

Una colección que abraza el cuerpo

En las piezas se destacan los drapeados, los juegos con telas y las líneas que abrazan la silueta. Entre ellas sobresale un vestido blanco largo que lució la propia diseñadora, así como conjuntos más casuales con pantalones cortos o largos y tops que iban desde el minimalista bandeau hasta camisas de talla grande.

“Quiero que la gente sepa que es Latin made, hecho por latinos con amor, con cariño. Somos todos inmigrantes”, expresó la diseñadora, quien ha priorizado el trabajo de profesionales latinos tanto en la factoría como en la presentación de sus piezas.

Comunidad y sostenibilidad

La modista resaltó que su meta es crear una comunidad latina fuerte en el sector moda:

“Yo quiero representarlo bien y que la gente sepa que nosotros podemos hacer cosas súper elegantes, súper chic, bien hechas y que la mujer pueda usarlas para todo momento: negocios, reuniones, cócteles, bodas…”.

Además, subrayó su apuesta por la sostenibilidad: es consciente del impacto ambiental de la moda y procura optimizar el uso de las telas, reutilizando sobrantes para confeccionar nuevas piezas.

Semana de la Moda más abierta

La presentación de Dwarmis se celebró en la segunda jornada de la Semana de la Moda de Nueva York, que este año ha estado más orientada a marcas emergentes, dado que las firmas consolidadas han preferido desfilar en Europa o en otras fechas. El evento también busca acercarse más al público general, reforzando la visibilidad de nuevas voces en la industria.