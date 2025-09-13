A la tarde se prevén aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento; piden evitar ríos y balnearios en zonas bajo alerta

Provincias en alerta verde Santiago Rodríguez

Santiago

Dajabón

La Vega

Elías Piña

San Juan La alerta verde implica que la población debe mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones básicas ante posibles cambios rápidos del tiempo.

¿Qué provocará las lluvias?

Según el informe meteorológico, la combinación de una vaguada con el arrastre de humedad del viento del este/sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orografía) generará un ambiente propicio para desarrollos nubosos en la tarde.

Riesgos previstos

Crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

de ríos, arroyos y cañadas. Inundaciones urbanas temporales en zonas de drenaje deficiente.

temporales en zonas de drenaje deficiente. Ráfagas de viento durante las tronadas.

Recomendaciones del COE Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de usar balnearios en provincias bajo alerta.

Desconectar equipos sensibles y asegurar objetos sueltos ante ráfagas.

Conducir con prudencia; la lluvia reduce la visibilidad.

Atender a los avisos oficiales del COE y organismos de socorro.

¿A qué hora lloverá más?

El patrón previsto indica mañanas mayormente calurosas y con pocas lluvias, mientras que después del mediodía aumentará la nubosidad con aguaceros y tormentas eléctricas focalizadas, especialmente sobre cordilleras, valles del Cibao y el suroeste.

El COE exhortó a los residentes en zonas vulnerables a preparar planes familiares de emergencia y a reportar situaciones a los organismos de protección civil de su municipio.