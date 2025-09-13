30.8 C
COE declara alerta verde por aguaceros y tormentas: seis provincias en vigilancia

A la tarde se prevén aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento; piden evitar ríos y balnearios en zonas bajo alerta

Santo Domingo. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado alerta verde para seis provincias por el incremento de la inestabilidad atmosférica que favorecerá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde.

Provincias en alerta verde

Santiago Rodríguez
Santiago
Dajabón
La Vega
Elías Piña
San Juan

La alerta verde implica que la población debe mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones básicas ante posibles cambios rápidos del tiempo.

¿Qué provocará las lluvias?

Según el informe meteorológico, la combinación de una vaguada con el arrastre de humedad del viento del este/sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orografía) generará un ambiente propicio para desarrollos nubosos en la tarde.

Riesgos previstos

  • Crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.
  • Inundaciones urbanas temporales en zonas de drenaje deficiente.
  • Ráfagas de viento durante las tronadas.

Recomendaciones del COE

  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
  • Abstenerse de usar balnearios en provincias bajo alerta.
  • Desconectar equipos sensibles y asegurar objetos sueltos ante ráfagas.
  • Conducir con prudencia; la lluvia reduce la visibilidad.
  • Atender a los avisos oficiales del COE y organismos de socorro.

¿A qué hora lloverá más?

El patrón previsto indica mañanas mayormente calurosas y con pocas lluvias, mientras que después del mediodía aumentará la nubosidad con aguaceros y tormentas eléctricas focalizadas, especialmente sobre cordilleras, valles del Cibao y el suroeste.

El COE exhortó a los residentes en zonas vulnerables a preparar planes familiares de emergencia y a reportar situaciones a los organismos de protección civil de su municipio.

Redacción
