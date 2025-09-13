La Liga Centro supera 7-3 a Villa Juana-B y jugará por el Sur ante Adovenprofar-A; Comercio en Marcha vence 16-7 a La Puya y va por el Norte frente a los Mellos.

SANTO DOMINGO, Rep. Dom. Los equipos Centro y Comercio en Marcha se impusieron en la última jornada del XXXV torneo Rubén Pimentel (categoría Júnior Superior) y avanzaron a los campeonatos divisionales que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

En el primer turno, Centro ganó 7-3 a Villa Juana-B apoyado en un pitcheo dominante y ocho hits oportunos. Carlos Matos fue el lanzador ganador y Alberto Núñez cargó con la derrota.

Bateadores destacados por los vencedores: Emilio Sánchez (2-2, 1 empujada), Frank Antigua (2-1, HR, 1 CA, 1 CE), Steven Ynoa (1-1, 1 CA, 1 CE), Saúl Hernández (3-1, 2 CE) y Jorge D’Oleo (2-1, 1 CA). Con este resultado, Centro se cita con Adovenprofar-A por el título de la División Sur.

A segunda hora, Comercio en Marcha derrotó por nocaut 16-7 a La Puya. Jesús Hernández se acreditó el triunfo y Héctor Ramírez fue el perdedor. A la ofensiva brilló Francis Jesús (5-3, 2 HR, 3 CA, 5 CE), secundado por Daniel Espinal (3-2, HR, 3 CA, 4 CE), Diego Román (2 H, 1 CA, 1 CE) y Aiverson Vargas (2 H, 1 CE). Con la victoria, el conjunto se medirá a los Mellos por el campeonato de la División Norte.

Calendario y formato

El presidente de Asadina, Apolinar Durán Brito, informó que los campeones divisionales del Sur y Norte se enfrentarán por la gran Copa Confraternidad 2025 en una serie al mejor de cinco juegos (3-2).

Están programados dos partidos el miércoles y, de ser necesario, un tercer choque el jueves.

“Ha sido un torneo emocionante, con innovaciones para que todos los equipos compartan y compitan en un ambiente de familia”, resaltó Durán Brito.