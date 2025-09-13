La Policía Nacional ocupó el arma blanca presuntamente utilizada; la víctima murió en el hospital Moscoso Puello.

Santo Domingo. La Policía Nacional informó este sábado el arresto de Ana Mercedes Ramírez Arias, alias “La Bola”, de 40 años, acusada de provocar la muerte de una mujer durante un incidente ocurrido en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con el reporte, Ramírez Arias fue capturada en un operativo realizado poco después del hecho, en el mismo sector. Al momento de su detención se le decomisó un cuchillo de aproximadamente cinco pulgadas, identificado como el arma homicida. En la escena, la Policía Científica también colectó otro cuchillo de mayor tamaño como parte de las evidencias.

La víctima fue identificada como Ana María Alberto Pérez, de 43 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, a causa de heridas corto penetrantes, según certificó el médico legista.

¿La quieres también en HTML SEO (título, metadescripción y JSON-LD) para publicar en tu web?