El detenido intentaba salir del país por el AILA rumbo a Perú

La captura se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, cuando Acosta de la Rosa intentaba abordar un vuelo comercial con destino a Lima, Perú. De acuerdo con la DNCD, al momento de su detención portaba una cartera marrón con 2,200 euros y 269 dólares, además de documentos personales, un pasaporte, pase de abordar, cédula y licencia de conducir. También llevaba una mochila con una computadora portátil y varias prendas de vestir.

El cargamento incautado en Haina

La investigación establece que el cargamento de marihuana fue embarcado en Guatemala el 16 de marzo de 2025, trasladado luego al puerto de Panamá el 25 de marzo, donde permaneció en tránsito hasta su reembarque el 16 de abril. Finalmente, la mercancía llegó al puerto de Haina Oriental el 22 de abril de 2025, donde fue detectada por unidades caninas en coordinación con la DNCD, la DGA y las autoridades portuarias.

Otros implicados

Como parte de las pesquisas, en mayo pasado fueron arrestados en el Residencial Garden City II, en Villa Mella, Marlon Darío Marzan Ramírez, Manuel Augusto Ramírez Sánchez, Maicol Ramírez Quezada y Jazmín Simeon Yena, supuestamente vinculados a esta red de narcotráfico internacional.

Durante esa operación también se ocuparon vehículos, dinero en efectivo, celulares y documentos relacionados con la investigación. Las autoridades indicaron que todos los apresados enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Próximos pasos

El Ministerio Público confirmó que José Francisco Acosta de la Rosa será presentado ante la justicia en las próximas horas, mientras el caso continúa bajo investigación para desmantelar por completo la estructura criminal detrás del alijo.