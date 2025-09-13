La iniciativa solidaria movilizó a más de 2,000 voluntarios; hospitales, geriátricos y comunidades vulnerables fueron los principales destinos

20,000 arepas meta de reparto

+2,000 voluntarios y motoristas

80 personas en cocina

Inicio a las 05:00 (09:00 GMT) La operación comenzó el viernes con los guisos para los rellenos; la madrugada del sábado se encendieron fogones y hornos.

Cómo se organizó la cocina y la distribución

En la cocina trabajaron alrededor de 80 personas, con un ritmo de 80 arepas por hora, utilizando cientos de kilos de ingredientes para rellenos de carne, queso, salchicha, mortadela y otros. En paralelo, agrupaciones de motoristas y particulares de Caracas y de estados cercanos, como La Guaira, acudieron con cavas y cajas para recoger y distribuir las porciones.

“Estas arepas van dirigidas a hospitales, geriátricos, casas-hogar, comunidades muy vulnerables y también a personas en situación de calle. Tratamos de llegar a cada punto vulnerable”, explicó la organizadora.

La jornada contó con apoyo de empresas patrocinantes y colaboradores que aportaron insumos y logística. “No solamente somos moteros; también hay empresas que vienen a hacer arepas, que patrocinan y colaboran”, añadió.

Un proyecto que crece cada año

La iniciativa nació hace tres años con una meta de 2,000 arepas, objetivo que casi duplicaron. En 2024 estimaron 5,000 y terminaron elaborando alrededor de 8,000. Contando réplicas en otros estados, la cifra habría rondado 15,000. Para 2026, el equipo se ha propuesto 50,000 arepas solo en Caracas.

“Yo los miro y digo: hey, ya va. Eso es mucho trabajo. Tengo más de cuatro meses montada en este evento”, comentó Mari Love.

La arepa, símbolo cultural y aspiración patrimonial

La arepa venezolana fue finalista del Mundial de los Desayunos y cayó ante el pan con chicharrón de Perú. En el ámbito institucional, en noviembre de 2024 Venezuela solicitó a la Unesco que la arepa sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad; el Gobierno prevé respuesta para 2027. El Día Mundial de la Arepa se celebra desde 2012, cada segundo sábado de septiembre, para promover la integración de la diáspora venezolana y el diálogo sobre su cultura y tradiciones.