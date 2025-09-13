33.8 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 13, 2025
InicioNoticias“Arepa en ruedas”: reparten 20,000 arepas en Caracas por el Día Mundial...
Noticias

“Arepa en ruedas”: reparten 20,000 arepas en Caracas por el Día Mundial de la Arepa

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

La iniciativa solidaria movilizó a más de 2,000 voluntarios; hospitales, geriátricos y comunidades vulnerables fueron los principales destinos

Caracas, EFE Un grupo de motoristas y voluntarios celebró este sábado el Día Mundial de la Arepa con una meta ambiciosa: preparar y distribuir 20,000 arepas en distintos puntos de la capital venezolana. La jornada, bautizada “Día Mundial de la arepa en ruedas”, fue organizada por Mari Love, de 54 años, y se enfocó en atender a hospitales, geriátricos, casas-hogar, comunidades vulnerables y personas en situación de calle.

  • 20,000 arepas meta de reparto
    +2,000 voluntarios y motoristas
    80 personas en cocina
    Inicio a las 05:00 (09:00 GMT)

La operación comenzó el viernes con los guisos para los rellenos; la madrugada del sábado se encendieron fogones y hornos.

Cómo se organizó la cocina y la distribución

En la cocina trabajaron alrededor de 80 personas, con un ritmo de 80 arepas por hora, utilizando cientos de kilos de ingredientes para rellenos de carne, queso, salchicha, mortadela y otros. En paralelo, agrupaciones de motoristas y particulares de Caracas y de estados cercanos, como La Guaira, acudieron con cavas y cajas para recoger y distribuir las porciones.

“Arepa en ruedas”: reparten 20,000 arepas en Caracas por el Día Mundial de la Arepa
Una persona prepara un arepa rellena este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

“Estas arepas van dirigidas a hospitales, geriátricos, casas-hogar, comunidades muy vulnerables y también a personas en situación de calle. Tratamos de llegar a cada punto vulnerable”, explicó la organizadora.

La jornada contó con apoyo de empresas patrocinantes y colaboradores que aportaron insumos y logística. “No solamente somos moteros; también hay empresas que vienen a hacer arepas, que patrocinan y colaboran”, añadió.

Un proyecto que crece cada año

La iniciativa nació hace tres años con una meta de 2,000 arepas, objetivo que casi duplicaron. En 2024 estimaron 5,000 y terminaron elaborando alrededor de 8,000. Contando réplicas en otros estados, la cifra habría rondado 15,000. Para 2026, el equipo se ha propuesto 50,000 arepas solo en Caracas.

“Arepa en ruedas”: reparten 20,000 arepas en Caracas por el Día Mundial de la Arepa
Una persona prepara arepas este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

“Yo los miro y digo: hey, ya va. Eso es mucho trabajo. Tengo más de cuatro meses montada en este evento”, comentó Mari Love.

La arepa, símbolo cultural y aspiración patrimonial

La arepa venezolana fue finalista del Mundial de los Desayunos y cayó ante el pan con chicharrón de Perú. En el ámbito institucional, en noviembre de 2024 Venezuela solicitó a la Unesco que la arepa sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad; el Gobierno prevé respuesta para 2027. El Día Mundial de la Arepa se celebra desde 2012, cada segundo sábado de septiembre, para promover la integración de la diáspora venezolana y el diálogo sobre su cultura y tradiciones.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
EE. UU. y China reanudan diálogo en Madrid con aranceles y TikTok en la mesa

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

EE. UU. y China reanudan diálogo en Madrid con aranceles y TikTok en la mesa

Noticias 0
Las delegaciones, encabezadas por Scott Bessent y He Lifeng,...

Raquel Peña entrega 608 apartamentos en Hato Nuevo IV; Banreservas financia RD$1,770 millones

Noticias 0
 El proyecto suma 1,008 viviendas en Santo Domingo Oeste...

Karol G canta por la fraternidad en un memorable macroconcierto en la plaza vaticana

Entretenimiento 0
Ciudad del Vaticano, (EFE).- Karol G llevó este sábado...

¿Qué pasó esta semana?

Autoridades buscan a hombre acusado de asesinar a su pareja en Santo Domingo Este

Noticias 0
 La víctima, una joven haitiana de 22 años, falleció...

Chubascos matutinos este viernes en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís

Noticias 0
Santo Domingo.- Se esperan chubascos aislados durante la mañana...

Chuy García alerta: Operación migratoria de Trump en Chicago es una “trampa”

Noticias 0
El congresista denuncia que la Casa Blanca busca provocar...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group