El Gobierno asegura que los servicios de salud a los afiliados no serán afectados y que la acción reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción.

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader dispuso que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe con las graves irregularidades detectadas en la ARS estatal.

El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, explicó que el documento será depositado directamente en manos de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, “para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público, conforme al mandato constitucional y legal”.

Compromiso con la transparencia

Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, destacó que esta acción responde a la política de cero tolerancia con la corrupción impulsada por el Gobierno desde el inicio de la actual gestión.

“Desde el Gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción, como un eje central de su gestión desde el primer día”, subrayó.

El funcionario enfatizó que la decisión ratifica el compromiso de la administración actual con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad, sin excepciones ni privilegios.

Tranquilidad para los afiliados

El Gobierno garantizó que este proceso no afectará los servicios que recibe la población afiliada al SENASA.

“Los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre”, aseguró Reyna.

Asimismo, llamó a la calma a los usuarios, indicando que la continuidad y calidad de la cobertura están garantizadas.

El Ministerio Público asumirá el proceso

El vocero de la Presidencia indicó que será el propio Ministerio Público quien, conforme al debido proceso, informará oportunamente al país sobre el curso de las investigaciones.

“El país puede tener la certeza de que, en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad”, expresó Reyna.

Finalmente, el Gobierno reafirmó que mantendrá su firme compromiso de proteger los recursos públicos, garantizar la ética en la administración institucional y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho.