Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.
El dólar se cambia este viernes para la venta a 63.47 pesos
Santo Domingo.- El dólar estadounidense se cambia este viernes...
El Banco Central adopta medidas dirigidas a detener la tendencia alcista del dólar
Santo Domingo.- La Junta Monetaria y el Banco Central...
Los ayuntamientos recibirán 4,000 millones de pesos para construir aceras y contenes
Santo Domingo.- El presidente de la Liga Municipal Dominicana...
