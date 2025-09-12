23.8 C
Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

Por: Redacción

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

