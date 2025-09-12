Santo Domingo.- El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, anunció este jueves que, junto al director de Presupuesto, José Rijo, coordinan las transferencias de 4,000 millones de pesos a los ayuntamientos -como lo dispuso el presidente Luis Abinader- para que construyan aceras y contenes.

De esta manera se mantendrá la distribución de manera equitativa a los gobiernos locales de todos los partidos políticos, y se transferirán en su totalidad de manera directa y simultánea a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales del país, al tiempo que la Liga Municipal Dominicana ejecutará un plan de acompañamiento y supervisión técnica de los trabajos de cada gobierno local.

D’Aza explicó, en un documento, que “con la erogación simultánea y completa de los fondos se busca agilizar el proceso de recepción de los mismos y que la ejecución de las obras se inicien en el menor tiempo posible, al tiempo que la inversión asignada queda bajo la responsabilidad legal de los alcaldes y directores de distritos y los controles legales de seguimiento y rendición de cuentas que se realizan desde el sistema nacional de gestión financiera del Estado”, afirmó el funcionario.

Asimismo, aclaró que se hace este anuncio, luego de un análisis profundo de la coyuntura actual.

“Hace ya unos meses anuncié al país, mediante una carta, que cuando el proceso electoral quedara formalmente abierto, me estaría presentando para buscar la candidatura presidencial de mi partido (el PRM); hoy les comunico que como político prudente y con la misma coherencia que siempre he actuado en mi vida, hemos presentado al señor presidente y a la Dirección General de Presupuesto la solicitud de que los 4,000 millones sean transferidos de manera directa a todos los ayuntamientos del país y así evitar cualquier tipo de rumor ‘politiquero’ malintencionado o mal entendido innecesario”, agregó D’Aza.

Entre las acciones que la LMD realizará en acompañamiento a los gobiernos locales, una vez dispongan de los recursos están la inclusión del aporte en el presupuesto municipal con asignación específica; apoyo con los diseños necesarios, incluida la disposición de rampas y elementos para la accesibilidad; apoyo en las cubicaciones y requerimientos necesarios para el procesamiento de cada uno de los pagos por parte de cada gobierno local; impulso para que los procesos de selección de proveedores se realice desde el Sistema Electrónico de Contratación, entre otras.