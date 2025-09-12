33.8 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 12, 2025
Noticias

La Ciudad Colonial de Santo Domingo es reconocida como Destino Inteligente por España

Por: Redacción

Fecha:

Santo Domingo,l.- La Ciudad Colonial de Santo Domingo fue reconocida como Destino Inteligente Adherido 2025-2027 lo que la convierte en la primera ubicación dominicana en unirse a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) que promueve la Secretaría de Estado de Turismo de España.

La Secretaría de Estado española promueve esta red a través de la entidad pública Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur).

De esta forma, la Ciudad Colonial recibió el certificado que lo acredita como Destino Inteligente Adherido por un periodo de dos años, de 2025 a 2027, y el logo para ser exhibido en toda la zona, junto al Informe Diagnóstico DTI, base sobre la cual comenzará a ejecutar la hoja de ruta determinada, para su conversión en Destino Turístico Inteligente en base a la metodología DTI.

Gracias a este galardón, “el Ministerio de Turismo (MITUR) y las autoridades municipales tienen un plan de acción para elevar la competitividad y sostenibilidad del destino, asumiendo un modelo transformador de gestión inteligente”, informó el MITUR en un comunicado.

Por dicho periodo de dos años, a la Ciudad Colonial se le acredita que ha “iniciado la implementación del modelo DTI, que constituye dar un paso hacia adelante para formar parte del grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo turístico y con una estrategia a futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores”.

Según el MITUR, este programa se desarrolla sobre una metodología de diagnóstico basada en 97 requisitos y 261 indicadores en base al cumplimiento de cinco ejes en los aspectos de sostenibilidad, innovación, tecnología, accesibilidad y gobernanza.

De los requisitos de la metodología DTI de Segittur, la Ciudad Colonial de Santo Domingo superó el 28,9 %; respecto al eje de Sostenibilidad, el destino dominicano es el que mejor resultado ha obtenido, con un 41,7 % de los requisitos.

A ello, le sigue Gobernanza, pilar estratégico organizativo y de gestión del modelo DTI, que han obtenido un 29,8 % de los requisitos superados.

Después de estos requisitos, se sitúan el eje de Innovación, con un 23% y el eje de Tecnología, con un 19,9%. Por último, el eje de Accesibilidad es el que presenta un mayor margen de mejora, con grado medio de cumplimiento del 14,1%.

El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GIZ) que lo financia con su Fondo Regional para Cooperación Triangular con socios en Latinoamérica y el Caribe.

El DTI se define como un “destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente”.

Redacción
Redacción

