33.8 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 12, 2025
InicioNoticiasLa Cafetera reabre sus puertas en la Ciudad Colonial
Noticias

La Cafetera reabre sus puertas en la Ciudad Colonial

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

La Ciudad Colonial de Santo Domingo es reconocida como Destino Inteligente por España

Santo Domingo,l.- La Ciudad Colonial de Santo Domingo fue...
Noticias

Chubascos matutinos este viernes en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís

Santo Domingo.- Se esperan chubascos aislados durante la mañana...
Noticias

El dólar se cambia este viernes para la venta a 63.47 pesos

Santo Domingo.- El dólar estadounidense se cambia este viernes...

Santo Domingo. — Tras varios meses de cierre, el emblemático café La Cafetera volverá a abrir sus puertas en la Ciudad Colonial, ofreciendo a residentes y visitantes un renovado espacio cargado de historia y tradición.

Ubicado en una de las zonas más concurridas del casco histórico, el local mantendrá su esencia original, pero con una propuesta actualizada que combina gastronomía, cultura y un ambiente acogedor.

Los administradores informaron que la reapertura busca fortalecer la oferta de la Ciudad Colonial como destino turístico y cultural, a la vez que rinde homenaje al valor patrimonial del sector.

“La Cafetera es parte de la memoria de la capital, un punto de encuentro que regresa con el compromiso de seguir siendo referencia para quienes disfrutan del buen café y las tertulias en un entorno único”, señalaron en un comunicado.

La inauguración está prevista para los próximos días y contará con actividades especiales, música en vivo y degustaciones que marcarán el inicio de una nueva etapa para este espacio icónico de Santo Domingo.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
La Ciudad Colonial de Santo Domingo es reconocida como Destino Inteligente por España

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

La Ciudad Colonial de Santo Domingo es reconocida como Destino Inteligente por España

Noticias 0
Santo Domingo,l.- La Ciudad Colonial de Santo Domingo fue...

Chubascos matutinos este viernes en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís

Noticias 0
Santo Domingo.- Se esperan chubascos aislados durante la mañana...

El dólar se cambia este viernes para la venta a 63.47 pesos

Noticias 0
Santo Domingo.- El dólar estadounidense se cambia este viernes...

¿Qué pasó esta semana?

Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal

Noticias 0
La revuelta juvenil contra la corrupción y el veto...

Crisis eléctrica en RD genera alarma ciudadana

Noticias 0
Participación Ciudadana exige acciones eficaces ante apagones y pérdidas...

Aryna Sabalenka revalida su corona en Nueva York y conquista su cuarto Grand Slam

Deportes 0
 La número uno del mundo venció a Amanda Anisimova...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group