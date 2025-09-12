Santo Domingo. — Tras varios meses de cierre, el emblemático café La Cafetera volverá a abrir sus puertas en la Ciudad Colonial, ofreciendo a residentes y visitantes un renovado espacio cargado de historia y tradición.

Ubicado en una de las zonas más concurridas del casco histórico, el local mantendrá su esencia original, pero con una propuesta actualizada que combina gastronomía, cultura y un ambiente acogedor.

Los administradores informaron que la reapertura busca fortalecer la oferta de la Ciudad Colonial como destino turístico y cultural, a la vez que rinde homenaje al valor patrimonial del sector.

“La Cafetera es parte de la memoria de la capital, un punto de encuentro que regresa con el compromiso de seguir siendo referencia para quienes disfrutan del buen café y las tertulias en un entorno único”, señalaron en un comunicado.

La inauguración está prevista para los próximos días y contará con actividades especiales, música en vivo y degustaciones que marcarán el inicio de una nueva etapa para este espacio icónico de Santo Domingo.