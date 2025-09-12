Santo Domingo.- Se esperan chubascos aislados durante la mañana de este viernes en las localidades de La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, producto del arrastre del viento del este/sureste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Por la tarde, la incidencia de una vaguada en altura que se suma al calentamiento diurno y a la interacción del viento con la orografía, provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Puerto Plata, siendo moderados a fuertes sobre el norte de Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña.

Estos fenómenos de la tarde disminuirán de manera gradual al anochecer, informó Indomet en un comunicado; mientras que el resto del país permanecerá con cielo de pocas nubes y ligeramente grisáceo por una leve concentración de polvo sahariano

Indomet recomendó a la población hidratarse lo suficiente con líquidos, preferiblemente agua, usar ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, así como evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar desde las 11 a.m a las 4 p.m.

Además, instó a tener muy en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Indomet vigila una onda tropical encontrada cerca de la costa occidental de África que está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

El Instituto Meteorológico avisó de que “durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema”.

“En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días, un 40 %”, señaló.

Por ello, debido a la posición geográfica de la onda tropical, Indomet la sigue “estrictamente” y recomienda estar atentos a los próximos boletines.

Las temperaturas serán muy elevadas por la época del año y el viento cálido y húmedo del este/sureste.