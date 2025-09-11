23.8 C
Entretenimiento

La palma y la dictadura: Avelina Lesper arremete contra jurado de la Bienal Nacional de Artes Visuales

Por: Redacción

Fecha:

La crítica mexicana comparó al jurado con Trujillo en su columna Casta Diva publicada en Milenio.

Santo Domingo. La polémica por el premio otorgado en la categoría de escultura de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales a la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, una palma real presentada como escultura por el artista Karma Davis Pérez, ha escalado más allá de las fronteras dominicanas tras la intervención de la artista plástica y crítica mexicana Avelina Lesper.

En su columna “Casta Diva”, titulada “La palma y la dictadura” y publicada en el diario Milenio, Lesper calificó la decisión del jurado de la Bienal como un acto de autoritarismo estético, comparando la imposición del premio con la política de Rafael Leónidas Trujillo, quien convirtió las palmas en símbolo decorativo de su régimen.

“La ganadora es: ¡una palma en un macetero! Los jueces de la Bienal decidieron que el arte ya no necesita obras, es más, que el arte mismo debería ser eliminado de las bienales”, escribió Lesper.

Un eco internacional para un debate local

El artículo de Lesper, una de las voces más influyentes del arte contemporáneo en América Latina, amplificó la polémica en República Dominicana, donde artistas y gremios habían objetado el premio desde el inicio.

La crítica cuestiona que los jurados no premiaron una obra, sino un texto:

“La palma ya no es palma, es una escultura, los jueces no vieron la palma, leyeron su concepto. Premiaron al texto”, afirmó.

Bienal dividida: artistas contra jurado por premio a palma real

Además, acusó al jurado de actuar con arbitrariedad:

“Con esa decisión los jurados son dictadores e imponen el pensamiento mágico como ley estética: todo objeto que ingrese a su territorio o isla museográfica se convierte en arte porque ellos así lo deciden. Trujillo habría aplaudido el despotismo de los jueces”.

El reclamo de los gremios

En República Dominicana, el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) solicitó formalmente la anulación del premio, alegando que la obra viola el artículo 8, párrafo I, del reglamento de la Bienal, que prohíbe la utilización de materiales perecederos en las instalaciones museográficas. La carta fue firmada por Joel Gonell, presidente; Francy García, vicepresidenta, y Pedro Méndez, secretario general.

La Sociedad Dominicana de Artistas Visuales (Sodav) se sumó el 5 de septiembre, advirtiendo que la obra, al tratarse de una palma real (Roystonea hispaniolana), carece de protocolos museográficos para garantizar su conservación como patrimonio cultural.

La defensa del jurado

En contraste con las críticas, el jurado de la Bienal defendió en declaraciones a Diario Libre la decisión de premiar la obra de Davis Pérez. Los jueces argumentaron que la pieza cumple con los criterios de originalidad, pertinencia conceptual y diálogo con lenguajes contemporáneos, y rechazaron que la decisión viole las bases del certamen.

“El arte es creación, no imposición”

Lesper insistió en que la Bienal se ha desviado de su función de reconocer obras artísticas con sustancia:

“La palma no es arte, y el artista no es artista. El arte es creación, imaginación, belleza y maestría. El arte no debe parecer moderno, debe ser eterno”.

La crítica concluyó que los jueces repitieron un patrón de comodidad en lugar de valorar la producción artística real:

“Señores del jurado repitieron ad nauseam la misma barata y cómoda decisión que hemos visto durante décadas. Trujillo se quedó corto ante ustedes: él la dejó en decorado, ustedes la elevaron al rango de arte”.

Un debate abierto

Con esta publicación en Milenio, la polémica de la Bienal dominicana alcanzó una nueva dimensión, colocando el certamen bajo la lupa de la crítica internacional y generando presión sobre el Ministerio de Cultura y el Comité Organizador.

Mientras tanto, artistas locales y gestores culturales insisten en que el caso debe servir para fortalecer la transparencia y el rigor de la Bienal, considerada el evento artístico más importante del país.

📌 Lo más fuerte de “La palma y la dictadura”

  • “La ganadora es: ¡una palma en un macetero! Los jueces de la Bienal decidieron que el arte ya no necesita obras.”
  • “Con esa decisión los jurados son dictadores e imponen el pensamiento mágico como ley estética.”
  • “Trujillo habría aplaudido el despotismo, aplomo y don de mando de los jueces.”
  • “La palma ya no es palma, es una escultura. Premiaron al texto.”
  • “La palma no es arte, y el artista no es artista. El arte no debe parecer moderno, debe ser eterno.”
  • “Trujillo se quedó corto ante ustedes: él la dejó en decorado, ustedes la elevaron al rango de arte.”

 

¿Quién es Avelina Lésper?

Avelina Lésper (Ciudad de México, 5 de mayo de 1973) es una escritora, historiadora y crítica de arte mexicana, reconocida por sus posturas radicales frente al arte contemporáneo. Estudió Literatura Dramática en la UNAM y cursó estudios de Historia del Arte en Polonia.

Desde 2009 publica la columna Casta Diva en el diario Milenio, donde aborda temas de estética, crítica cultural y debates sobre el papel del arte en la sociedad.

Es autora del ensayo “El fraude del arte contemporáneo”, en el que cuestiona expresiones como el videoarte, la instalación y la performance, a las que denomina “arte VIP” (video, instalación, performance). Su visión la ha convertido en una de las voces más influyentes, polémicas y seguidas en el ámbito artístico latinoamericano.

Lésper sostiene que el arte debe fundarse en la creación, la técnica y la maestría, y no en imposiciones conceptuales o en discursos de moda. Su crítica ha sido reconocida por amplios sectores, pero también ha generado intensos debates en la escena artística internacional.

 

