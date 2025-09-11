El abogado Edwin Espinal sostiene que el ministro Roberto Ángel Salcedo tiene la facultad de avocar el caso y dejar sin efecto la decisión del jurado que premió una palma como escultura en la Bienal Nacional de Artes Visuales.

Santo Domingo. La controversia por el premio otorgado a la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, una palma real presentada como escultura en la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales, sumó este miércoles un análisis legal de peso.

El abogado Edwin Espinal Hernández, experto en derecho de autor, afirmó que el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo tiene la facultad de anular el fallo del jurado en virtud de la legislación dominicana.

Fundamento jurídico

Espinal explicó que, conforme a la Ley 247-12 de la Administración Pública y la Ley 41-00 de Cultura, el Ministerio de Cultura conserva la autoridad superior jerárquica sobre los órganos que dependen de él, incluido el jurado de premiación de la Bienal.

“Como superior jerárquico, el Ministerio de Cultura puede, sin necesidad de norma habilitante previa, avocar el conocimiento y decisión de un asunto concreto, incluso por razones de oportunidad, conveniencia o mérito”, puntualizó.

En ese sentido, recordó que los actos adoptados por delegación de competencias se consideran dictados bajo la responsabilidad del ministerio, que además debe fiscalizar y supervisar la actuación de sus delegados.

El premio cuestionado

El jurado de la Bienal, creado por decreto 475-22 y presidido por el viceministro de Creatividad y Participación Artística, premió como escultura una palma real bajo el concepto artístico de protesta contra la imposición trujillista de ese árbol como símbolo decorativo.

Sin embargo, Espinal señaló que esta decisión contraviene la Ley de Derecho de Autor (65-00), que establece que la autoría recae en una persona humana, que la obra debe ser fruto de la creación intelectual y que las ideas no son protegibles.

“El jurado otorgó el premio de escultura a una palma, lo que contraría el ordenamiento jurídico, en tanto la autoría recae en la persona humana, el concepto de obra responde a una creación del intelecto humano y las ideas no son protegibles por el derecho de autor”, argumentó.

Precedente legal

El jurista recordó que existe un precedente reciente: en 2023, la entonces ministra de Cultura Milagros Germán asumió por avocación la organización de la Feria Internacional del Libro, desplazando al viceministerio correspondiente.

“Por tanto, el laudo del jurado respecto de dicho premio puede ser anulado por el ministro de Cultura en virtud de su facultad de avocación”, afirmó Espinal, concluyendo que en este caso “el ministro Roberto Salcedo tiene la palabra”.

Un debate creciente

La posición de Espinal se suma a las objeciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) y la Sociedad Dominicana de Artistas Visuales (Sodav), que han solicitado la anulación del premio por considerar que viola las bases del certamen.

La polémica, que ya trascendió al plano internacional con la crítica publicada en Milenio por la mexicana Avelina Lesper, mantiene bajo presión al Ministerio de Cultura y al Comité Organizador de la Bienal, en un debate donde ahora la legalidad también se coloca en el centro de la discusión.

📌 Claves legales del caso

Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública (2012):

Art. 12: Principios de juridicidad y jerarquía .

. Art. 57: El ministro puede delegar facultades , sin perder la titularidad.

, sin perder la titularidad. Art. 64: Los actos delegados se consideran dictados bajo la responsabilidad del ministerio .

. Art. 65: El ministerio debe supervisar y fiscalizar a sus delegados.

a sus delegados. Art. 77: El ministro puede avocar un caso por razones de mérito, oportunidad o conveniencia.

un caso por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Art. 80: Cabe recurso contencioso contra las decisiones adoptadas por avocación.

Ley 65-00 sobre Derecho de Autor (2000):

Art. 5: La autoría corresponde a una persona humana.

corresponde a una persona humana. Art. 7: La obra debe ser una creación intelectual original .

. Art. 16, numeral 12: Las ideas no son protegibles.

Bases de la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales (Artículo 8):

Formatos y peso máximo de las obras (2.44 x 2.44 m y 300 lb para bidimensionales; 3 x 3 x 3 m y 400 lb para tridimensionales).

Párrafo I: “Toda propuesta cuya instalación museográfica se componga de materiales perecederos y/o que pueda comprometer o afectar la estructura física y arquitectónica del MAM u otro espacio museográfico seleccionado para su exhibición será desestimada de manera categórica.”