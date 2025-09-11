El galerista y gestor cultural Juan José Mesa advierte que la decisión del jurado viola la Ley 65-00; destaca la crítica de Avelina Lesper en Milenio y reclama al ministro Roberto Ángel Salcedo intervenir

Santo Domingo. El debate en torno a la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, del artista Karma Davis Pérez, premiada en la categoría de escultura en la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales, continúa generando tensiones entre gestores, artistas y autoridades culturales.

El galerista y gestor cultural Juan José Mesa envió este miércoles una carta abierta al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en la que advirtió que la decisión del jurado compromete la credibilidad de la institucionalidad cultural dominicana y llamó a los artistas que comparten su criterio a firmar el documento como muestra de unidad.

“Lo que está en juego no es solo la reputación de la Bienal, sino la credibilidad de la institucionalidad cultural dominicana”, expresó Mesa en su comunicación.

Crítica internacional

Mesa resaltó la intervención de la reconocida crítica mexicana Avelina Lesper, quien cuestionó en el periódico Milenio la decisión de premiar la escultura. Considerada una de las voces más influyentes del arte contemporáneo en América Latina, Lesper advirtió sobre las inconsistencias del certamen, amplificando la polémica en el plano internacional.

“Que una de las voces más influyentes del arte contemporáneo señale con tanta claridad las inconsistencias del certamen debería encender todas las alarmas”, subrayó Mesa.

Contexto: el reclamo de Codap y Sodav

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) ya había solicitado la anulación del premio, alegando que la obra viola el artículo 8, párrafo I, del reglamento de la Bienal, que prohíbe piezas elaboradas con materiales perecederos. La carta fue firmada por sus directivos Joel Gonell, Francy García y Pedro Méndez.

A este reclamo se sumó la Sociedad Dominicana de Artistas Visuales (Sodav), que advirtió que no existen protocolos museográficos para conservar una escultura viva integrada por una palma real (Roystonea hispaniolana).

La defensa del jurado

Mientras aumentan las críticas, el jurado de la Bienal reaccionó ayer en declaraciones publicadas por Diario Libre, defendiendo la decisión de premiar la obra de Davis Pérez. Los miembros del comité argumentaron que la pieza cumple con los criterios de originalidad, propuesta conceptual y pertinencia artística establecidos en las bases del certamen.

El jurado sostuvo que la Bienal es un espacio abierto a nuevas formas de expresión y que la obra seleccionada responde a lenguajes contemporáneos que dialogan con las problemáticas actuales, por lo que ratificaron la validez del reconocimiento.

Un reto para la gestión cultural

Mesa insistió en que el ministro debe ejercer su autoridad para restablecer el cumplimiento de la Ley 65-00 y preservar la legitimidad del certamen.

“El país, los creadores y la comunidad internacional esperan de usted una respuesta que restituya la dignidad y el respeto que nuestra Bienal merece”, concluyó.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Cultura ni el Comité Organizador de la Bienal han fijado posición oficial sobre la controversia.

📌 Las posturas enfrentadas

Lo que dicen los críticos (Mesa, Codap y Sodav):

La obra viola el artículo 8 del reglamento al usar materiales perecederos.

Premiar una palma real contradice la Ley 65-00 de Derecho de Autor.

La decisión debilita la credibilidad de la Bienal y de la institucionalidad cultural.

La crítica de Avelina Lesper en Milenio amplifica la polémica a nivel internacional.

Piden la anulación del premio y convocan a artistas a firmar la comunicación dirigida al Ministerio de Cultura.

Lo que dice el jurado de la Bienal:

La obra de Karma Davis Pérez cumple con los criterios de originalidad y pertinencia artística.

La Bienal es un espacio abierto a nuevos lenguajes y formas de expresión.

El galardón ratifica la validez de propuestas que dialogan con las problemáticas actuales.

Rechazan que la decisión viole las bases del certamen.