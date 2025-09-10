33.8 C
Santo Domingo
miércoles, septiembre 10, 2025
InicioNoticiasVon der Leyen defiende independencia de la UE frente a EE.UU.
Noticias

Von der Leyen defiende independencia de la UE frente a EE.UU.

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

La presidenta de la Comisión Europea afirma que el acuerdo comercial no comprometerá las normas ambientales ni digitales de Europa

Estrasburgo,  (EFE). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea mantendrá su independencia regulatoria en ámbitos como el medioambiente y lo digital, pese al acuerdo comercial con Estados Unidos.

Europa marcará sus reglas

Durante el Debate sobre el Estado de la Unión, Von der Leyen recalcó: “Europa siempre decidirá por sí misma”. Aclaró que la UE establecerá sus propias normas frente a cualquier presión externa.

Acuerdo con Washington

El pacto de julio fijó en un 15 % el arancel general para los productos comunitarios, evitando una guerra comercial. Aunque fue criticado, Von der Leyen defendió que es “el mejor acuerdo posible” para proteger empleos y mantener acceso al mercado estadounidense.

“Exportamos más de 500.000 millones de euros a EE.UU. cada año. Millones de empleos dependen de esa relación”, subrayó.

Ventaja frente a competidores

La presidenta destacó que mientras otros países pagan aranceles más elevados, las empresas europeas gozan de una ventaja competitiva. El acuerdo, dijo, brinda “estabilidad crucial” en un contexto de inseguridad global.

Mensaje a China y Rusia

Von der Leyen advirtió sobre el “caos” que habría significado un conflicto comercial con EE.UU., y contrastó la situación con la alianza entre China, Rusia y Corea del Norte, reforzada en los últimos días.

Von der Leyen
EFE/EPA/RONALD WITTEK

Diversificación global

La UE, recordó, realiza el 80 % de su comercio con países distintos de EE.UU. y avanza en acuerdos con México, Mercosur e India. También impulsa una coalición con el bloque transpacífico para reformar el sistema comercial mundial.

Lectura rápida: Von der Leyen promete que la UE mantendrá su independencia regulatoria pese al pacto con EE.UU., defiende que el acuerdo protege empleos y da estabilidad, y llama a diversificar alianzas frente al auge de China y Rusia.

Más noticias de economía y política internacional en El Periódico.

 

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Chuy García alerta: Operación migratoria de Trump en Chicago es una “trampa”
Artículo siguiente
República Dominicana prueba Sistema Nacional de Alertas

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Crisis eléctrica en RD genera alarma ciudadana

Noticias 0
Participación Ciudadana exige acciones eficaces ante apagones y pérdidas...

República Dominicana prueba Sistema Nacional de Alertas

Noticias 0
Mensajes masivos y geolocalizados para proteger vidas y fortalecer...

Chuy García alerta: Operación migratoria de Trump en Chicago es una “trampa”

Noticias 0
El congresista denuncia que la Casa Blanca busca provocar...

¿Qué pasó esta semana?

Capilla ardiente de Giorgio Armani: el Teatro Armani abre para despedir al “rey” de la moda

Sociales 0
Cientos hacen fila desde temprano; guardia de honor de...

TSA rechaza 15 de solicitudes de medidas cautelares de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL)

Noticias 0
Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)...

Policía aclara intervención en residencia de Wander Franco en Baní

Noticias 0
Familiares solicitaron apoyo por una situación de salud del...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group