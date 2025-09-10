La presidenta de la Comisión Europea afirma que el acuerdo comercial no comprometerá las normas ambientales ni digitales de Europa

Europa marcará sus reglas

Durante el Debate sobre el Estado de la Unión, Von der Leyen recalcó: “Europa siempre decidirá por sí misma”. Aclaró que la UE establecerá sus propias normas frente a cualquier presión externa.

Acuerdo con Washington

El pacto de julio fijó en un 15 % el arancel general para los productos comunitarios, evitando una guerra comercial. Aunque fue criticado, Von der Leyen defendió que es “el mejor acuerdo posible” para proteger empleos y mantener acceso al mercado estadounidense.

“Exportamos más de 500.000 millones de euros a EE.UU. cada año. Millones de empleos dependen de esa relación”, subrayó.

Ventaja frente a competidores

La presidenta destacó que mientras otros países pagan aranceles más elevados, las empresas europeas gozan de una ventaja competitiva. El acuerdo, dijo, brinda “estabilidad crucial” en un contexto de inseguridad global.

Mensaje a China y Rusia

Von der Leyen advirtió sobre el “caos” que habría significado un conflicto comercial con EE.UU., y contrastó la situación con la alianza entre China, Rusia y Corea del Norte, reforzada en los últimos días.

Diversificación global

La UE, recordó, realiza el 80 % de su comercio con países distintos de EE.UU. y avanza en acuerdos con México, Mercosur e India. También impulsa una coalición con el bloque transpacífico para reformar el sistema comercial mundial.

Lectura rápida: Von der Leyen promete que la UE mantendrá su independencia regulatoria pese al pacto con EE.UU., defiende que el acuerdo protege empleos y da estabilidad, y llama a diversificar alianzas frente al auge de China y Rusia.

Más noticias de economía y política internacional en El Periódico.