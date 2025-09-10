Mensajes masivos y geolocalizados para proteger vidas y fortalecer la seguridad ciudadana

Coordinación interinstitucional

El proyecto cuenta con el apoyo de INDOTEL, el 9-1-1, Policía Nacional, Ministerio Público, COE, y cooperación internacional de la embajada de EE.UU. y el INL. Este esfuerzo conjunto busca proteger la vida y seguridad de la ciudadanía.

Tecnología Cell Broadcast

La primera prueba se realizó en Claro Dominicana con dispositivos Android. A diferencia de los SMS tradicionales, la tecnología Cell Broadcast (CB) permite enviar alertas inmediatas y precisas, solo a las zonas de riesgo.

Tipos de alertas

El sistema contempla alertas de emergencia y desastres (huracanes, inundaciones, terremotos, tsunamis) y de seguridad ciudadana, incluyendo:

Alerta Amber: niños desaparecidos

Alerta Rosa: mujeres en riesgo

Alerta Azul: personas con discapacidad

Alerta Silver: adultos mayores

Rapidez salva vidas

Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, destacó que el 80 % de los menores desaparecidos pierde la vida en las primeras 24 horas. La rapidez en la emisión de alertas es clave para proteger vidas y coordinar acciones con autoridades.

Inversión y protocolos

El proyecto cuenta con más de 900,000 dólares para equipos tecnológicos, aprobados por el Consejo de Indotel. Las alertas operarán bajo protocolos estrictos y redundancias tecnológicas en Santo Domingo y Santiago para garantizar continuidad y confiabilidad.

Lectura rápida: RD prueba Sistema Nacional de Alertas con mensajes geolocalizados y tecnología Cell Broadcast. Salvaguarda vidas en emergencias y desaparecidos. Inversión de $900,000 y coordinación de 9 instituciones.

