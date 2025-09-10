Abinader encabezará encuentro de la dirección ejecutiva del partido oficialista

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la realización de un taller estratégico de su dirección ejecutiva, que será encabezado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de evaluar logros, definir metas y reforzar la relación con la sociedad.

Encuentro en Jarabacoa

El evento se celebrará en Jarabacoa del 19 al 21 de septiembre, con la participación de expertos en formación política y social, así como invitados internacionales. Según el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, la cita busca fortalecer el papel del partido como fuerza de gobierno.

Solo para la dirección ejecutiva

Paliza precisó que el encuentro está reservado exclusivamente para los miembros de la dirección ejecutiva, con el propósito de reafirmar que el PRM mantiene sintonía con las demandas de la población en la construcción de un proyecto de cambio en la sociedad dominicana.

Balance de transformaciones

El presidente del PRM destacó que las transformaciones impulsadas en los últimos cinco años son parte de un legado que marcará los ocho años de gestión de Abinader. Añadió que las acciones continuarán enfocándose en cumplir reclamos históricos de la ciudadanía.

Temas clave del taller

De su lado, el secretario de organización, Deligne Ascención, indicó que se abordarán asuntos como la relación partido-gobierno, la planificación de las convenciones internas de 2026, y la operatividad de la estructura nacional del PRM con su dirigencia.

Un partido en evaluación constante

La alta dirección oficialista busca con este taller estratégico afianzar su capacidad de gestión, rendir cuentas internas y proyectar un PRM que siga siendo identificado como un partido abierto a la ciudadanía y en constante revisión de sus metas.

