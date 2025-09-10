Safari World, el mayor zoológico privado de Tailandia, investiga el ataque mortal ocurrido frente a decenas de turistas

El ataque

La víctima, un hombre de 58 años, llevaba casi tres décadas trabajando como supervisor en la zona de animales salvajes. Los felinos lo atacaron con mordidas letales en medio del recorrido turístico.

Reacción inmediata

Testigos relataron que se usaron bocinas y alarmas para tratar de disuadir a los animales, pero no hubo éxito. Posteriormente, los leones fueron encerrados en su jaula mientras llegaban las autoridades.

Investigación en curso

El coronel Niruchpol Yothamat, superintendente local, informó que se trataba de un trabajador veterano y que nunca antes se había registrado un ataque mortal en este zoológico, que alberga 32 leones en total.

PETA pide cierre de zoológicos

Jason Baker, vicepresidente de PETA, lamentó la tragedia y señaló que este hecho “no es aislado”, exigiendo el fin de los zoológicos y la reubicación de los animales en santuarios.

