Participación Ciudadana exige acciones eficaces ante apagones y pérdidas masivas en el sector eléctrico

Impacto en la población y economía

Desde agosto, el país ha enfrentado interrupciones severas de energía, a pesar de inversiones superiores a 2,000 millones de pesos en subestaciones. PC advierte que estas fallas generan protestas y daños cuantiosos, demandando transparencia y acción inmediata del Gobierno.

Pérdidas y fraudes

Según datos oficiales, el subsidio eléctrico ascendió a más de 62,000 millones de pesos, representando cerca del 60 % de los subsidios estatales. Las pérdidas de energía aumentaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.

Causas estructurales

El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que incluye mafias de funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas para sustraer fondos, así como fallas en la facturación y sistemas de control interno. PC exige auditorías independientes y revisión de subsidios.

Recomendaciones de Participación Ciudadana

Transparencia total en las EDES

Despolitizar el sector eléctrico

Auditorías independientes

Revisión de subsidios y lucha contra fraudes

Lectura rápida: Crisis eléctrica en RD: apagones de 12 horas, pérdidas millonarias por fraudes y deficiencias en la gestión. Participación Ciudadana exige medidas inmediatas y transparencia total en el sector eléctrico.

Más noticias sobre economía y sector eléctrico en El Periódico.