Santo Domingo
miércoles, septiembre 10, 2025
Crisis eléctrica en RD genera alarma ciudadana

Por: Redacción

Participación Ciudadana exige acciones eficaces ante apagones y pérdidas masivas en el sector eléctrico

Santo Domingo. Participación Ciudadana (PC) expresó su preocupación ante la crisis del sector eléctrico nacional, marcada por apagones de hasta 12 horas diarias, pérdidas millonarias y fraudes persistentes que afectan a familias y a la economía.

Sistema Nacional de Alertas ante crisis eléctrica

Impacto en la población y economía

Desde agosto, el país ha enfrentado interrupciones severas de energía, a pesar de inversiones superiores a 2,000 millones de pesos en subestaciones. PC advierte que estas fallas generan protestas y daños cuantiosos, demandando transparencia y acción inmediata del Gobierno.

Sistema Nacional de Alertas ante apagones prolongados

Pérdidas y fraudes

Según datos oficiales, el subsidio eléctrico ascendió a más de 62,000 millones de pesos, representando cerca del 60 % de los subsidios estatales. Las pérdidas de energía aumentaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.

Participacion-Ciudadana

Causas estructurales

El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que incluye mafias de funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas para sustraer fondos, así como fallas en la facturación y sistemas de control interno. PC exige auditorías independientes y revisión de subsidios.

Sistema Nacional de Alertas sobre fraudes eléctricos

Recomendaciones de Participación Ciudadana

  • Transparencia total en las EDES
  • Despolitizar el sector eléctrico
  • Auditorías independientes
  • Revisión de subsidios y lucha contra fraudes

Lectura rápida: Crisis eléctrica en RD: apagones de 12 horas, pérdidas millonarias por fraudes y deficiencias en la gestión. Participación Ciudadana exige medidas inmediatas y transparencia total en el sector eléctrico.

Más noticias sobre economía y sector eléctrico en El Periódico.

 

 

Redacción

República Dominicana prueba Sistema Nacional de Alertas

