Noticias

Chuy García alerta: Operación migratoria de Trump en Chicago es una “trampa”

El congresista denuncia que la Casa Blanca busca provocar choques en ciudades santuario para justificar el despliegue de tropas

Washington,  (EFE). El congresista demócrata de Chicago Jesús “Chuy” García denunció que la operación migratoria a gran escala anunciada por la Administración de Donald Trump en esa ciudad es “una trampa” destinada a justificar la movilización de la Guardia Nacional.

La “Operación Midway Blitz”

García señaló que la intensificación de redadas y deportaciones equivale a la “declaración de una guerra”, diseñada para provocar enfrentamientos en una de las ciudades santuario más antiguas de EE.UU.

“La trampa es crear confrontaciones, situaciones de oposición a las redadas y a la violación masiva de los derechos de la comunidad inmigrante”, advirtió.

Antecedente en Los Ángeles

El congresista recordó que Trump ya envió tropas a Los Ángeles en junio, pese al rechazo de autoridades locales, tras manifestaciones masivas y pacíficas contra el aumento de redadas migratorias.

Llamado a la calma

García pidió a la comunidad latina “no caer en provocaciones”, especialmente durante las celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago.

Crimen y seguridad

El legislador rechazó la narrativa del presidente sobre un repunte del crimen en Chicago: “El crimen ha estado descendiendo, como en Washington D.C. o en Los Ángeles”.

Cuestionó además que Trump cortara fondos a programas de prevención de violencia mientras impulsa operativos militares en zonas urbanas.

Impacto en la comunidad

Según García, la retórica antiinmigrante genera temor generalizado, frena la economía local y afecta a los niños de familias migrantes.
“Ya se ha hecho daño. Hay gran miedo de que padres sean deportados por los servicios de inmigración”, lamentó.

Los demócratas han exigido cuentas sobre el costo de los despliegues de la Guardia Nacional, aunque las propuestas para limitarlos han sido bloqueadas en el Congreso.

Lectura rápida: Chuy García denuncia que la operación migratoria de Trump en Chicago es “una trampa” para militarizar la ciudad. Pide calma a la comunidad latina y alerta sobre impactos económicos y sociales.

