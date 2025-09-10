La Policía Nacional capturó a un hombre señalado por homicidios y narcotráfico, considerado de alta peligrosidad

Intento de homicidio desató operativo

El arresto se produjo tras una llamada al Sistema 9-1-1, cuando una joven de 23 años denunció haber sido víctima de un intento de ahogamiento y agresión sexual en un yate en la Marina Salpa. La víctima fue atendida en un centro de salud y remitida al médico legista.

Intercepción de lujo y arsenal

Durante el operativo, el sospechoso intentó huir en una yipeta Mercedes Benz G500 valorada en más de 400,000 dólares. Fue interceptado en el puente San Carlos. A su poder se le ocupó una pistola Glock con tres cargadores y 48 cápsulas calibre 9mm, además de dinero en efectivo, relojes, prendas y celulares de alto valor.

Sus acompañantes

Junto a él fueron detenidos Julio César Mena Mena (a) “Pistolita” y Wilfredo Sala Pérez (a) “Pipilo”, quienes actuaban como escoltas. A uno de ellos se le ocupó un arma de fuego portada de manera ilegal.

Antecedentes criminales

Según la Policía, alias “Denis Blanco” disparó contra un oficial en Guachupita en 1997, asesinó a un hombre en Villa Consuelo en 2023 y es señalado como autor intelectual del crimen del policial Ramón Antonio Cabrera Ferrer en septiembre pasado en María Auxiliadora.

Lectura rápida: Capturado alias “Guachupita Micro”. Intentó huir en Mercedes Benz de lujo. Tenía pistola Glock, dinero y joyas. Es acusado de homicidios, narcotráfico y violencia sexual.

Más detalles y actualizaciones en El Periódico.