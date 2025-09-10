Valdez Albizu asegura que no hay factores macroeconómicos que justifiquen el alza del dólar

Reunión con el sector financiero

Durante un encuentro con los presidentes de bancos comerciales, acompañado del ministro de Hacienda, Magín Díaz, y del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, Valdez Albizu señaló que el comportamiento del dólar responde a factores estacionales relacionados con la compra de inventarios para las ventas de fin de año.

Ingresos y proyecciones de divisas

El Banco Central prevé que los ingresos de divisas alcancen los 46,160 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la inversión extranjera directa (IED) se situaría en unos 4,860 millones de dólares, suficientes para cubrir el déficit de cuenta corriente.

Tasas de interés a la baja

El gobernador resaltó la reducción de las tasas de interés tras las medidas de liquidez aplicadas en mayo. La tasa interbancaria bajó de 13.19 % a 8.59 %, la pasiva pasó de 9.63 % a 7.51 %, y la activa se redujo de 14.99 % a 14.19 %.

Visión del Gobierno

Magín Díaz ratificó la coordinación entre política fiscal y monetaria para impulsar la economía mediante mayor inversión pública. De su lado, Alejandro Fernández afirmó que la baja en las tasas dinamizará el crédito privado, clave para el crecimiento.

Lectura rápida: Banco Central proyecta crecimiento de 3 %. Subida del dólar se atribuye a factores estacionales. Divisas superarían los 46 mil millones y las tasas de interés continúan en descenso.

