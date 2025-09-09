Familiares solicitaron apoyo por una situación de salud del pelotero de Grandes Ligas

Baní. La Policía Nacional informó que la intervención realizada en la residencia del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, en esta ciudad, se debió a una solicitud de asistencia de sus familiares ante una situación de salud, y no a un hecho delictivo.

De acuerdo con el vocero de la institución, una patrulla acudió en la madrugada a la vivienda del jugador luego de que sus parientes solicitaran apoyo para trasladarlo a un centro médico. “Los agentes ingresaron al inmueble para resguardar a la familia y coordinar el traslado del pelotero a un centro de salud, donde recibió atención”, precisó el portavoz.

Las autoridades reiteraron que el procedimiento tuvo un carácter humanitario y preventivo, y que los oficiales actuaron conforme al principio de proteger y servir. No se ofrecieron detalles sobre el estado de salud de Franco ni sobre el hospital en el que fue atendido.

Reacciones y contexto

El jugador dominicano, que en los últimos años ha estado bajo el escrutinio público, permanece bajo observación médica. Sus familiares solicitaron respeto a la privacidad mientras enfrenta este proceso.

Más en El Periódico

Infórmate con las últimas actualizaciones deportivas y de actualidad en www.elperiodico.com.do.