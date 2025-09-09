El cantante canadiense acumula Grammys, premios Juno y más de 75 millones de discos vendidos

Madrid, (EFE). El cantante y actor canadiense Michael Bublé celebra este martes su 50 cumpleaños, consolidado como una de las voces más reconocidas del pop y el jazz contemporáneo.

Conocido por su inconfundible voz de barítono, Bublé ha sabido fusionar géneros que van desde el pop hasta el jazz y el rock, conquistando al público internacional con su estilo elegante y ritmos pegadizos.

De un sueño a la cima

Hijo de ascendencia italiana y franco-canadiense, el artista soñaba desde niño con convertirse en cantante. Hoy, cuenta con una exitosa trayectoria avalada por cinco premios Grammy y quince premios Juno, además de haber vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Más en El Periódico

Descubre más historias de música y cultura internacional en www.elperiodico.com.do.