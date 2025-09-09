31.7 C
Santo Domingo
martes, septiembre 9, 2025
Medio Ambiente investiga mortandad de peces en el Río Soco

Por: Redacción

La institución recolecta muestras de agua y fauna para determinar las causas en San Pedro de Macorís

Santo Domingo, (EFE). El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este lunes que inició una investigación para determinar la causa de la mortandad de peces en el Refugio de Vida Silvestre Río Soco, en la provincia San Pedro de Macorís.

La situación fue reportada inicialmente a través de redes sociales. Ante ello, el ministro Paíno Henríquez dispuso el desplazamiento de personal especializado al lugar para recolectar muestras del agua y de los peces muertos, con el fin de analizar lo sucedido.

El ministerio explicó que, una vez concluida la recolección, los análisis estarán a cargo de técnicos especializados. Posteriormente, se elaborará un informe con los resultados de la investigación y se adoptarán las medidas necesarias conforme a las conclusiones obtenidas.

